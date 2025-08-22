İstanbul’un içme suyu kaynağı Sazlıdere Barajı yok oluyor. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, geçen 19 Mart’ta bir şafak operasyonuyla gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklandı. İmamoğlu’nun tutuklanmasından 10 gün sonra TOKİ, İmamoğlu’nun yapılmaması için mücadele ettiği Kanal İstanbul güzergahındaki Sazlıdere havzasına bina dikmek için harekete geçti.

‘FELAKET OLUR...’

İmamoğlu’nun “Yokluğumu fırsat bildiler, İstanbul’un felaketi olacak” dediği projeler için ilk ihale geçen nisanda düzenlendi. Yetkililer, içme suyu havzasına 24 bin konut yapılacağını açıkladı. “Sosyal konut” olarak tanıtılan projede ihalelerin büyük bir kısmını iktidara yakınlığıyla bilinen şirketler aldı. İstanbullular projeye karşı eylem yaptı. Çevreciler ranta dikkat çekti. TEMA Vakfı, “Hukuk devre dışı bırakılarak atılan her adım, doğaya ve suya geri dönülmez zararlar verebilir” dedi. Uyarıları dikkate alan olmadı.

5 AYDIR CEZAEVİNDE

İmamoğlu’nun tutuklanmasının üzerinden beş ay geçti. İBB soruşturmasında operasyonlar dalga dalga geldi. Şu ana kadar en az 364 kişi gözaltına alındı, 15’i belediye başkanı olmak üzere en az 156 kişi tutuklandı. Birçok kişi hakkında adli kontrol, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı tedbirleri uygulandı. 154 gün cezaevinde tutulan Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklularla ilgili hâlâ tek satır iddianame yazılmadı. 5 aydır cezaevinde bulunan İBB tutukluları hakkında iddianame ne zaman yazılır bilinmiyor. Ancak İmamoğlu’nun cezaevinden de yapılmaması için mücadele ettiği İstanbul’un su havzası olan Sazlıedere’deki inşaatlar jet hızıyla yükseliyor.

DEĞERİ 65 MİLYAR LİRA

THY uçağının camından çekilen görüntü, Sazlıdere’nin yeşil doğasından eser kalmadığını gözler önüne serdi. İçme suyu havzası kocaman bir şantiyeye dönüştü, hafriyat doldu. Binaların bazıları 8-10 kata kadar çıktı. Yeni bloklar yükselmeye başladı. İlkokul ve liseler, camiler, dükkanlar, aile sağlığı merkezleri (ASM) de projeye eklendi. Çevre düzenlemesi için ihaleye çıkıldığı belirtildi. TOKİ’nin internet sitesindeki bilgiye göre Sazlıdere’de 35 ayrı proje için ihale gündemde. Meclis’e verilen önergelere göre; ihalelerin bedeli 65 milyar lirayı aşıyor.

YENİ İHALELER YOLDA!

24 bin 150 konutla başlayan proje genişledi. 32 bini aştı. Şehir Plancısı Ceyhan Cılgın ise şimdiye kadar 36 bin 242 konut için ihaleye çıkıldığını açıkladı.

Son ihale duyurusu dört gün önce yapıldı. İnşaatların hemen dibinde 2132 konut için 2 yeni ihale yapılacağı belirtildi. İhale tarihi ise eylül ayı...

İSKİ MÜDÜRÜ UYARDI: 500 BİN KİŞİ SUSUZ KALIR

Sazlıdere Arnavutköy ve Başakşehir sınırlarında. İstanbul’un batısındaki en önemli su kaynaklarından biri. Güncel verilere göre dört aylık içme suyu kaynağı kalan İstanbul’un en önemli içme suyu kaynağı. Baraj devre dışı kalırsa ne olur? Bu sorunun yanıtını İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz verdi. Solmaz, “500 bin nüfus anında susuz kalır. Bu inşaatlar bizim mevzuata göre yapılmaması gereken inşaatlar. Bu bölgedeki inşaatlara bizim su ve kanal hizmeti vermemiz de mümkün değil” dedi.