İBB iddianamesi 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 4 bin sayfalık iddianamede Ekrem İmamoğlu hakkında, 142 eylemle ilgili olarak 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. Mahkeme henüz tensip zaptı yazmadı, dolayısıyla mahkeme günü de belirlenmedi.

UYAP’A YÜKLENMEMİŞ

Bazı sanıkların avukatlığını yapan Hüseyin Ersöz, “Normalde iddianamenin kabulü ile dosya içeriğine UYAP üzerinden ulaşma imkanı da elde edebiliyoruz. Ancak bu dosyada UYAP’a girdiğimizde neredeyse hiçbir evrakın yüklenmediğini ya da avukatların erişimine açılmadığını gördük. Duruşma günü ve tutukluluk incelemesi için verilecek kararları da önümüzdeki 10 gün içinde düzenlenecek tensip zaptında görebileceğiz” dedi.

TEHDİT VE BASKIYLA

İddianamede, 105’i tutuklu, 170’i adli kontrollü, 402 isim şüpheli olarak yer alıyor. İmamoğlu, örgüt lideri olarak, 6 kişi de örgüt yöneticisi olarak suçlanıyor. 76 itirafçı var.

İmamoğlu iddianame için “İnsanları tehdit ederek, rehin alarak, baskıyla iftiraya zorlayarak, kuyruk kuyruğa dizip bağladığınız yalanlardan ibarettir” demişti.

İddianame mış-miş dolu

İddianamede İmamoğlu “Örgüt lideri” olmakla suçlanıyor. Bir şemanın da yer aldığı iddianamede 969 kez “Hatırladığım kadarıyla”, 691 kez “-mışlar, mişler, muşlar”, 546 kez “Duydum”, 516 kez “Bildiğim kadarıyla”, 499 kez “Olabilir”, 401 kez “Öğrendim”, 347 kez “Söylemişti”, 235 kez “Düşünüyorum” geçiyor, 15 gizli tanık var.

Yeni adres İmamoğlu

“Sevgili mektup arkadaşlarım” diyerek başladığı mesajında, cezaevinde oluşan büyük yoğunluk nedeniyle başka bir mektup adresi verdi: “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, Üsküp Sokak, Çankaya / Ankara.”