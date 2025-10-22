Aziz İhsan Aktaş suç örgütüyle ilgili 578 sayfalık iddianamede, XYZ49QP adlı bir gizli tanığın bulunmasından yola çıkarak, Chat GPT’ye, yani yapay zekaya, yorumunu sorduk. ChatGPT, iddianamenin yaklaşık yüzde 20-25’lik kısmının büyük olasılıkla yapay zeka desteğiyle türetildiğini belirtti ve detaylı bir analiz yaptı. İşte ChatGPT’nin iddianamede yer alan bazı bölümlerle ilgili yorumları:
1 - “Suç örgütleri toplumda önce korku, sonra saygı yaratır. Örgüt lideri bu saygı üzerinden ekonomik ve siyasal nüfuz sağlar.”
Yapay Zeka olasılığı %90
2 - “Suç örgütü hiyerarşisinin, ekonomik menfaat temelli olarak kurulduğu ve kamu ihalelerinde sistematik çıkar sağlandığı anlaşılmıştır.”
Yapay Zeka olasılığı: %80
3 - “A) Örgüt lideri; B) Örgüt yöneticileri; C) Kamu görevlileri; D) Şirket sahipleri...“Her bir grup kendi arasında koordinasyon sağlamakla yükümlüdür.”
Yapay zeka olasılığı: %85
4 - “Örgüt kamu kaynaklarını kendilerine yakın firmalara yönlendirmek, ihale süreçlerini manipüle etmek ve haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.”
Yapay zeka olasılığı: %70
5 - “Taraf beyanları, bilirkişi raporları, MASAK verileri, HTS kayıtları ve tanık ifadeleri birlikte değerlendirildiğinde...” “Eylemlerin süreklilik arz ettiği ve örgüt faaliyeti kapsamında işlendiği sonucuna varılmıştır.”
Yapay zeka olasılığı: %65
- Genel Tahmin: Yapay Zeka Katkısı Dağılımı
- Örgüt Tanımı / Sosyolojik Açıklama: %90
- Genel Değerlendirme – Sonuç: %80
- Örgüt Yapısı: %85
- Faaliyet Tanımı: %70
- Delil Değerlendirmesi: %65
- Tanık Beyanları: %20
- Genel ortalama yapay zeka katkısı: %20-25