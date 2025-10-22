Aziz İhsan Aktaş suç örgütüyle ilgili 578 sayfalık iddianamede, XYZ49QP adlı bir gizli tanığın bulunmasından yola çıkarak, Chat GPT’ye, yani yapay zekaya, yorumunu sorduk. ChatGPT, iddianamenin yaklaşık yüzde 20-25’lik kısmının büyük olasılıkla yapay zeka desteğiyle türetildiğini belirtti ve detaylı bir analiz yaptı. İşte ChatGPT’nin iddianamede yer alan bazı bölümlerle ilgili yorumları:

1 - “Suç örgütleri toplumda önce korku, sonra saygı yaratır. Örgüt lideri bu saygı üzerinden ekonomik ve siyasal nüfuz sağlar.”

Yapay Zeka olasılığı %90

2 - “Suç örgütü hiyerarşisinin, ekonomik menfaat temelli olarak kurulduğu ve kamu ihalelerinde sistematik çıkar sağlandığı anlaşılmıştır.”

Yapay Zeka olasılığı: %80

3 - “A) Örgüt lideri; B) Örgüt yöneticileri; C) Kamu görevlileri; D) Şirket sahipleri...“Her bir grup kendi arasında koordinasyon sağlamakla yükümlüdür.”

Yapay zeka olasılığı: %85

4 - “Örgüt kamu kaynaklarını kendilerine yakın firmalara yönlendirmek, ihale süreçlerini manipüle etmek ve haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.”

Yapay zeka olasılığı: %70

5 - “Taraf beyanları, bilirkişi raporları, MASAK verileri, HTS kayıtları ve tanık ifadeleri birlikte değerlendirildiğinde...” “Eylemlerin süreklilik arz ettiği ve örgüt faaliyeti kapsamında işlendiği sonucuna varılmıştır.”

Yapay zeka olasılığı: %65

- Genel Tahmin: Yapay Zeka Katkısı Dağılımı

- Örgüt Tanımı / Sosyolojik Açıklama: %90

- Genel Değerlendirme – Sonuç: %80

- Örgüt Yapısı: %85

- Faaliyet Tanımı: %70

- Delil Değerlendirmesi: %65

- Tanık Beyanları: %20

- Genel ortalama yapay zeka katkısı: %20-25