İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli 2021 yılında dünyaevine girdi, Ocak 2024'te de ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı. İkiz oğullları olan ünlü çift, bebeklere İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdi.

İdo Tatlıses, önceki gün sunuculuğunu Ceyda Düvenci'nin üstlendiği 'Bambaşka Sohbetler' adlu programa katıldı.

"İNSANIN KENDİ ÇOCUĞUYLA SINANMASI BAMBAŞKA BİR ŞEY"

Tatlıses, ikizlerinin doğumdan hemen sonra kalp sorunu yaşamaları için şu cümleleri kurdu:



"Çocuğumun sağlığı için doktor 'çok iyi' dediğindeki şükrümü anlatamam, onu benle yaşamanız lazım. Annemde ve babamda bazı sorunlar yaşadım, ama o zamanlar çocuktum, kendi çocuğumla alakalı olunca, insanın kendi çocuğuyla sınanması bambaşka bir şeymiş."

"EV, DELİLER HASTANESİ"

Annesi Derya Tuna'dan bahseden İdo Tatlıses, "Annem çok iyi babaanne oldu. İnanılmaz bir enerji patlaması yaşıyor, sanki annem 2 tane doğurmuş gibi... Aynı şekilde Yasemin'in annesi de öyle. Bir gün at, bir gün eşek oluyorlar. Ev, deliler hastanesine döndü biraz" dedi.

Sözlerine devam eden İdo Tatlıses, "Çocukların dedeleriyle de araları iyi. Babam İbrahim Tatlıses bir güldürme formülü bulmuş, çocukları güldürüyor. Bıyığı hoşlarına gidiyor" dedi.

"YASEMİN'İN BANA İHTİYACI YOK"

İdo Tatlıses, "Kadın isterse her şeyi yapar, bunu annemden gördüm. Eşimi de öyle görüyorum. Yasemin’in de bana ihtiyacı yok. Öyle de olması lazım" diye konuştu.