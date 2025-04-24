Türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, Ocak 2024'te ikizlerine kavuşmuştu. Ünlü çift ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını vermişti.
Yasemin Şefkatli geçen günlerde Instagram hesabından 1 yaşındaki ikizlerinin gözlerinden ameliyat olacağını açıklamıştı.
"ARTIK SORMAYACAKSINIZ"
Şefkatli bugün operasyon sonrası paylaşım yaptı:
"Önce Ayeliko girdi operasyona sonra Emiriko. İkisi de çıktı şükür. Biz iyiyiz. Artık gözleri neden yaşlı diye sormayacaksınız."