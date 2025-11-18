Türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, Ocak 2024'te ikizlerine kavuşmuştu. Ünlü çift ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını vermişti.

İbrahim Ayel, doğuştan bir kalp rahatsızlığı yaşamış, tedavisinden sonra sağlığına kavuşmuştu. 2025'in başında ise çocukların gözyaşı kanallarının tıkalı olduğunu öğrenen çift zorlu bir sürece girmişti.

Yasemin Tatlıses geçen nisanda da "Artık gözleri neden hep yaşlı diye sormayacaksınız" açıklamasıyla oğulları Emir ve Ayel'in gözlerinden operasyon geçirdiğini duyurmuştu.

"Şimdi süreci çok soran olduğu için kısaca özet geçeyim. Bizim doğuştan gözyaşı kanallarımız tıkalıydı. 1 yaşa kadar masaj önerdiler. Sonra açılmazsa minik bir operasyon dediler. Tabii etrafımda bunu yaşayanlara da sordum. Birçoğu, 'Bizim sonradan, kendiliğinden açıldı, yaptırmayın işlemi' dedi. Şimdi bu öyle bir şey ki, çocuklar her sabah gözleri enfeksiyon gibi çapaklı, kapalı şekilde uyanıyor, açamıyor ve sürekli gözlerini kaşımaktan yara yapıyor, tahriş ediyor. Artık bekleyelim diyemiyorsun o noktada. Ameliyat olmazsa kalıcı olabilir deniyor. Dolayısıyla burada doktor kontrolü de çok önemli. Operasyonla ilgili şunu söyleyeyim, aslında yetişkinlerde anestezi bile kullanmadan yapacakları bir işlem ama bebeklerde mecbur hareket etmemeleri için uyutuyorlar. Beni üzen, yoran kısım da bu anestezi kısmıydı" açıklamasında bulunmuştu.

Dün ise İdo Tatlıses ikizlerinin göz ameliyatını yapan doktora sitem ettiği bir video paylaştı. "Kesin çözüm" dedikleri ameliyatın herhangi bir iyileşmeye sebep olmadığını dile getirdi. "Başta deseydin hocam? Çocuklar narkoz aldı" çıkışında bulundu.

İdo Tatlıses, "Arkadaşlar böyle 50 yere falan sorun çünkü neden biliyor musunuz? Bizim çocuklar operasyon geçirdi gözlerinden. Ve doktor bize dedi ki 'Kesin çözüm. Operasyon olurlarsa akmayacak gözleri. Bu konuyu kapatmış olacağız' dedi. Çocuklar ameliyatı oldu, operasyondan sonra değişmedi. Aynı. Biz dedik ki 'Hocam devam ediyor akıntısı', 'Geçmeyebilir' dedi. 'Onun için tüp takmamız lazım' dedi. Başta deseydin hocam? Kesin geçmez deseydin, biz de yaptırmazdık. Çocuklar narkoz aldı. Nasıl olacak doktor?' ifadelerini kullandı.