Yıllardır kızılcık, idrar yolu enfeksiyonlarına (İYE) karşı doğal bir çözüm olarak biliniyordu. Şimdi ise Bond Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, bu faydayı bilimsel olarak doğruladı. Araştırma, kızılcık suyu içmenin, idrar yolu enfeksiyonu riskini %54 oranında azaltabileceğini ortaya koydu.

European Urology Focus dergisinde yayımlanan bir araştırma, dünya çapında 3.091 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 20 farklı çalışmayı inceledi. Bu kapsamlı analiz, kızılcıkların, bakterilerin idrar yolu duvarlarına yapışmasını engelleyerek enfeksiyon riskini azaltan bileşikler içerdiğini ortaya koydu.

Antibiyotik ihtiyacını da yüzde 59 oranında azaltıyor

Kızılcık bakterilerin mesane duvarlarına yapışmasını engelleyen proantosiyanidin (yoğunlaştırılmış tanen) adı verilen bir bileşik içeriyor. Bu bileşik aynı zamanda diş eti hastalıklarını ve mide ülserini önlemeye de yardımcı oluyor. Araştırma, kızılcık suyunun idrar yolu enfeksiyonu sıklığını azaltmanın yanı sıra antibiyotik ihtiyacını da %59 oranında azalttığını ortaya koydu. Ayrıca, idrar yolu enfeksiyonu geçirenlerde kızılcık suyu tüketiminin semptomları belirgin şekilde hafiflettiği gözlemlendi.

Araştırmanın başındaki Biyomedikal Bilimler ve Tıp Doçenti Christian Moro, antibiyotik direncinin arttığı günümüzde, etkili ilaç dışı tedavi yöntemlerinin bulunmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

İdrar yolu enfeksiyonları, kadınların yaklaşık %50'sini ve erkeklerin %20'sini hayatlarının bir döneminde etkileyen yaygın bir sağlık sorunu olarak öne çıkmaktadır. Son yıllarda, antimikrobiyal dirençli idrar yolu enfeksiyonlarının artış göstermesi, bu enfeksiyonların tedavisinde farmakolojik olmayan alternatif tedavi seçeneklerinin önemini artırmıştır.

Sistitin birçok türü bulunmakla birlikte, bilimsel araştırmalar, bu enfeksiyon türlerinin en çok kızılcıkla ilişkilendirilen bakteriyel sistit olduğunu ortaya koymuştur.