UEA Başkanı Fatih Birol, Paris'teki G7 maliye bakanları toplantısında petrol piyasasına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, yaptığı açıklamada, İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılması sebebiyle ticari petrol stoklarının hızla tükendiğini ve yalnızca birkaç haftalık rezerv kaldığını söyledi.

Paris'te düzenlenen G7 maliye liderleri toplantısına katılan Birol, gazetecilere yaptığı açıklamada, stratejik petrol rezervlerinin serbest bırakılmasının piyasaya günlük 2,5 milyon varil petrol eklediğini, ancak bu rezervlerin "sınırsız olmadığını" söyledi.

Birol, kuzey yarımkürede bahar ekimi ve yaz seyahat sezonlarının başlamasıyla birlikte dizel, gübre, jet yakıtı ve benzine olan talebin artması nedeniyle stokların daha hızlı tükeneceğini de sözlerine ekledi.