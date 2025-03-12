İstanbul'un Sarıyer ilçesinde İETT otobüsü yola atlayan ineğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen minibüs ile çarpıştı. Kaza esnasında boş olan İETT otobüsünün şoförü ile minibüs sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan minibüs sürücüsü Muharrem Budak(58), hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Zekeriyaköy Mahallesi Rumeli Feneri Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Hacıosman Metro-Rumeli Feneri seferini yapan 34 TP 9776 plakalı İETT otobüsü, yola atayan ineğe çarpmamak için sola doğru manevra yaptığı esnada karşı yönden gelen Muharrem Budak yönetimindeki 34 KM 2583 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi.

Araç içerisinde sıkışan minibüs sürücüsü Muharrem Budak, itfaiye tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralanan ismi öğrenilemeyen otobüs şoförü ile minibüs sürücüsü Muharrem Budak, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan minibüs sürücüsü Muharrem Budak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı.