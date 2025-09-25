Şoför Nurettin Akyol (34), ödeme yapılamayınca Ceyhun G.’ye acele etmesini ve başka bir yolcudan kart rica etmesini önerdi. Bu sözler üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Ceyhun G., “Paramız var, neden başkasına minnet edelim?” diyerek tepki gösterdi. Tartışma sırasında küçük kızları H.G. ağlamaya başladı.

Aile otobüsün arka kısmına geçerek yolculuğa devam etti. Birkaç durak sonra inmek istediklerinde, şoför Akyol Ceyhun G.’ye neden kart basmadığını sordu. Bunun üzerine Ceyhun G. dışarıdan şoför bölümüne yönelerek yeniden tartışma başlattı. Taraflar arasında yaşanan gerginlik vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Ceyhun G.’nin şoföre “Sen bittin, akşam görürsün” dediği ve kızının sokakta ağladığı anlar yer aldı.

Şoför Akyol: “Keşke Kabadayılık Yapmasaydı”

Olay sonrası konuşan şoför Nurettin Akyol, yaşananları şöyle anlattı: “Uygulama açılmadı, ben de başka bir yolcudan rica etmelerini söyledim. Tepki gösterdiler. İndikleri sırada neden kart basmadığını sordum, tekrar tartışma çıktı. Araca geri girdi, ben de ne olacağını anlamaya çalıştım. Yolcular müdahale etti. Dışarıda bağırdı, video çekti. Kendi haksızlığını örtmeye çalıştı. Kameralarda her şey kayıtlı. Keşke kartını basıp otursaydı, bu olay hiç yaşanmazdı.”