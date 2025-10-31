Arnavutköy Haraççı Kavşağı girişinde saat 11.30 sıralarında bir İETT otobüsünde bıçaklı saldırı meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bir şüpheli, otobüs şoförü ve 2 yolcuyu bıçakladı.

Saldırgan, olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, 2 yolcunun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

1 YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yolculardan Kazım Özturlay (65) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı şoför Ersin Bozdağ ile yolcunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Bu arada saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı.