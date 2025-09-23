Sultangazi’de dün öğle saatlerinde bir İETT otobüsünün şoförü ile yolcu arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga çevredekilerin müdahalesiyle son bulurken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, son durağa gelen İETT otobüsü içerisinde şoför ile bir yolcu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yolcuların araçtan inmesinin ardından devam eden tartışma dışarıda büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü.

Çevrede bulunanların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, şoför ile yolcunun birbirine yumruk attığı, çevredekilerin ise kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Polisin olaya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.