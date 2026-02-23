Futbolda kuralları belirleyen Uluslarasrası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) devrim niteliğinde bir değişikliğe hazırlanıyor.

IFAB, önümüzdeki cumartesi günü yapılacak yıllık genel kurul toplantısında futbolun oyun kurallarında radikal farklılıkları masaya yatıracak.

4 KURAL DEĞİŞİMİ MASADA

BBC'nin haberine göre ilk değişmesi planlanan kural sakatlıklarla ilgili olacak. Sakatlık nedeniyle tedavi gören bir oyuncu, saha dışına çıktıktan sonra en az 1 dakika boyunca oyuna dönemeyecek.

İkinci değişim ise aut ve taç atışlarında olacak. Aut atışları ve taç atışlarında geri sayım sistemi uygulanacak. Süre aşılırsa top doğrudan rakip takıma verilecek.

Zaman geçirmeyle ilgili bir yeni hamle de oyuncu değişikliklerinde yaşanacak. Uygulanması planlanan kurala göre, oyundan çıkan futbolcu, 10 saniye içinde sahayı terk etmek zorunda. Oyuncu zamanında oyun olanını terk etmezse, yerine girecek oyuncu sahaya alınmayacak. Takım, bir sonraki oyun durana kadar (ve bu en az 60 saniye sonra olmalı) 10 kişi oynamak zorunda kalacak.

Son kural değişikliğinin ise VAR'ın yetkileri üzerinde olması planlanıyor. Hatalı verilen ikinci sarı kartlar VAR tarafından incelenebilecek. Organizasyonların tercihine bağlı olarak köşe vuruşlarında da VAR uygulaması devreye girebilecek.