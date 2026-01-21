Maçlarda kaybedilen süreyi en aza indirmeyi hedefleyen IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) yeni kararlar almak için bir araya geldi.

Radikal kararların alınması beklenen IFAB Yıllık Toplantısı İngiltere'nin başkenti Londra'da yapıldı. Toplantıda maçlardaki temponun artması ve zaman geçirmelere karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNE YENİ AYAR

IFAB'ın aldığı ilk karar oyuncu değişikliği üzerine oldu. Toplantıda alınan karara göre oyuncu değişikliklerinde sahadaki futbolcu, artık 10 saniyede kenara gelmek zorunda. Böylece değişiklikler sırasında zaman çalınmasının önüne geçilmiş olacak. Daha önce oyuncuların yakın olduğu çizgiden dışarı çıkması kararlaştırılmış ve zaman geçirmelerin önlenmesi hedeflenmişti. Bu kurala ek olarak 10 saniye önlemi de hayata geçecek.

Toplantıda ayrıca VAR'ın; hatalı sarı kartla gelen kırmızı karta, her iki kartın yanlış oyuncuya gösterilmesine, yanlış verilen kornere karışabilmesi için teklif yapıldı.

OFSAYTTA DENEMELER DEVAM EDECEK

Toplantıda ofsayt konusunda da görüşmeler yapıldı. Hücum oyuncusunun tamamen önde olması yönündeki ofsayt kuralına devam etme kararı alındı. 28 Şubat Cumartesi günü Galler'de yapılması planlanan IFAB Yıllık Genel Kurulu'nda nihai kararlar verilecek.