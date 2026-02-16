İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı.



Başsavcılık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Denizli'nin ifade işlemleri için çağrı kağıdı çıkarıldığı belirtilirken, haberi Ankara'da alan Denizli ilk açıklamasını Sözcü TV'ye yaptı.



'TANIK MIYIM SANIK MIYIM HİÇBİR BİLGİM YOK'

Tebligatının adliyeye bırakıldığını ve çağrı nedenini bilmediğini belirten Denizli, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’daydım, şimdi Çeşme’ye dönüyorum. Yarın tebligatı alacağım. Konunun ne olduğunu bilmiyorum.

Beni aradılar, 'İfade vermeniz lazım' dediler. Tanık mıyım, sanık mıyım, hiçbir bilgim yok.

Çağrılırsak gideriz. Benim herhangi bir sıkıntım yok."