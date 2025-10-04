Ciner Medya Grubu’nun satın alınması sırasında kara para akladığı öne sürülen Can Holding’in ev hapsindeki ortaklarından Kemal Can’ın ifadesinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. BirGün’den Timur Soykan’ın haberine göre Kemal Can, Ciner Medya Grubu’nu, Bilgi Üniversitesi’ni, Doğa Koleji’ni, “devlet büyüğü”nün yönlendirmesiyle aldı.

Timur Soykan

SİLOPİ’Yİ DE TEKLİF ETTİLER

İktidara yakın basında da ifadesi çıkan Can’ın etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtilmişti. Soykan, Kemal Can’a ‘Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyor musunuz?’ diye sorulduğunu, Can’ın “Hayır” dediğini yazdı.

Kemal Can “KRT TV’nin 7 milyona alınması konusunda bir devlet büyüğümüz aracı olmuştu. Ancak vazgeçtik” dedi. Kemal Can Ciner Medya Grubu’nu devlet yetkilisinin talebiyle aldığını anlattı ve şunları söyledi:

“Kenan Tekdağ, bu termik santralin (Çayırhan) alımı konusunda ihaleye girmekte sakınca olmadığını iletti. Daha sonra yine bir devlet yetkilisi aracılığıyla Turgay Ciner’in Silopi’deki termik santralini ve medya grubunu bana satma konusunda teklifi söz konusu oldu. Yine üst düzey yetkililerin de araya girmesiyle Silopi hariç 575 milyon dolara alımı konusunda anlaşıldı.”

Soykan, savcılığın “Kemal Can’ın ‘Devlet büyüğümüz’ dediği kişi kimdir” sorunu sormadığını belirtti.

Kemal Can

‘Türk Telekom’u almamı da istediler’

Kaçakçılıkla suçlanan bir aileye az kalsın Türk Telekom gibi kritik bir kurumun da satılacağını belirten Soykan, Kemal Can’ın ifadesinden şunları yazdı: “İlk başta Türk Telekom’un satın alınmasına dair bir niyetle yönlendirme yapılmıştı.

Ancak Rusya-Ukrayna savaşı sonrası süreç değişti. Bu kez Turkcell’in varlık fonu tarafından satın alınması gündeme geldi. İkisi de varlık fonuna devredilince Doğa Koleji’nin satın alınması için üst düzey yetkililer tarafından yönlendirme yapıldı.” Can, Bilgi Üniversitesi’nin de “Üst düzey devlet yetkililerinin yönlendirmesiyle” satın alındığını söyledi, “ABD’nin elinden alınarak yerlileştirildiğini” belirtti.

Bakırlıoğlu

CHP’li Bakırlıoğlu: Savcı niye sormadı?

CHP Manisa milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Kemal Can'ın "devlet büyüğü ve üst düzey yetkili" ifadelerine tepki gösterdi. Bakırlıoğlu "Bu devlet büyüğü kimdir? Bunu savcı niye Kemal Can'a sormamıştır? Niye merak etmemiştir? Niye üstünü kapatmıştır? Üst düzey yetkililer kimlerdir? Devlet bugüne kadar bu kaçakçıları görmezden gelmiştir" dedi.

İş Bankası: Can Holding’e kredi verdik

İş Bankası CEO’su Hakan Aran, Reuters’a açıklama yaptı ve şunları söyledi: “Can Holding’e medya alımı sırasında kredi vermiştik. Üç banka olarak vermiştik. Bankalardan kredi alıp da ödeme yaptığında bu zaten temiz paradır. Kara parayla suçlanıyorsa buradaki konu bankadan aldığı kredi değildir. Tutuklanan Gökhan Şen bankamızda görevdeyken, Ciner Grubu’nun Cam Grubu CEO’luğunu kabul edince biz görevden ayrılmasını istedik.”