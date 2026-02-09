Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında, 8 Şubat 2026 tarihinde Sözcü TV'de 'Maç Varsa Erman Hoca Var' programında yaptığı açıklamaya ilişkin ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ iddiasıyla re’sen soruşturma başlatıldı.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Toroğlu, yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Ermen Toroğlu detayları

"- Benim siyasetle alakam yok, siyaseti çok fazla seven bir adam değilim. Benim işim spor. Futbolcu oldum iyi ki olmuşum. Hakem oldum ve bugün de devam ediyorum.

- Dursun Başkanın açıklamalarını Türkiye aylardır merak ediyor. Herkes konuşuyor. Herkes soruyor. Ben de merak ediyorum. Herkes yorum yapıyor. Ben de diyorum ki tüm bunlar olurken Dursun Başkan ve Federasyon Başkanı çıksınlar konuşsunlar. Herkes bir şey söylüyor çünkü bu bütün takımları ilgilendiren bir olay. Ben bunu söyledim.

- Saat gece 3'te yattım geç yattım. Sabah saat 10.00'da telefon geldi. Bir polis arkadaş aradı savcı bekliyor dedi. Hanım ben de geleyim mi dedi. Ben giderim dedim. Saat 11.00'de adliyeye gittim. Savcı çağırdı, anlattım. Dışarıda bekleyebilirsiniz dedi, çıktık. Herhalde şüpheli ile mi girdik içeriye bilemiyorum sonra katip geldi. İş başka boyuta girdi dedi. Bu sefer avukatınız gelsin dediler.

- Hanım avukattı geldi beraber girdik. Çıktık, ben 10.00'da uyanıp adliyeye gidiyorum. Savcının verdiği karar yurtdışı çıkma yasağı ve adli kontrol. İmza atacakmışım. Geçenlerde bir televizyonda şunu söyledim, hiç aklımdan geçmiyor adliyeye gitmek falan. Ben hayatımda içki iömedim, sigara içmedim kumar oynamadım yaşım da 77. Böyle bir suçtan adliyeye gitmek varmış.

Ben diyorum ki Galatasaray Başkanı ve Federasyon Başkanı ne dedi çıkın aydınlatın. Yani bu duyumdur. Ben kaynağımı satamam. Bakınız bundan kaç ay evveldi bilmiyorum. Bana bir haber geldi. Nihat Özdemir Federasyon Başkanı, Zekeriya Alp MHK Başkanı, Ali Koç Fenerbahçe Başkanı. Nihat Özdemir yazıhanesinde buluşuyor. Bu haber bana geldi. Bu haber devasa bir haberdi.

