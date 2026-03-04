Küresel otomotiv yedek parça üreticisi First Brands Group, 28 Eylül 2025’te iflas başvurusunda bulunmasının ardından ciddi küçülme adımları atmaya başladı. Şirket, finansman bulmak için yürüttüğü birçok girişimin sonuçsuz kalması sonrası bazı tesislerini kapatma kararı aldı. Bu süreçte en az bin 267 çalışanın işini kaybedeceği açıklandı.

DÖRT TESİS KAPANACAK

Şirket, 27 Şubat’ta Ohio eyaletinde Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN) kapsamında yaptığı bildirimlerle en az dört tesisin kapatılacağını ve bin 200’den fazla pozisyonun ortadan kaldırılacağını duyurdu.

Bildirimde, satış süreci yürütüldüğü ve dış finansman arandığı ancak söz konusu tesislerde operasyonları sürdürebilecek bir yol bulunamadığı belirtildi.

Şirket aynı zamanda, iflas sürecine eşlik eden mali sıkıntıların yanı sıra yöneticilerinin karıştığı iddia edilen milyarlarca dolarlık dolandırıcılık soruşturmasıyla da karşı karşıya bulunuyor.