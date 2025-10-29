Alacaklıları koruma derneği Creditreform’a göre, Hallmann’ın 24 ayar altından yapılmış, içi boş bu sanat eserindeki hissesi yeniden yapılandırma yöneticisine devredilerek satılacak. Satıştan elde edilecek gelir, alacaklılara en yüksek düzeyde tazminat sağlamak için kullanılacak.

23 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Güncel altın fiyatı ons başına 3.962 dolar üzerinden hesaplandığında, kübün toplam altın değerinin yaklaşık 23 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Ancak alacaklı dernekleri, satış sürecinin nasıl işleyeceği veya eserin mülkiyet yapısının bu satışa nasıl etki edeceği konusunda ayrıntı vermedi.

Castello Cube, 2022 yılında bir günlüğüne gizemli biçimde New York Central Park’a yerleştirildiğinde büyük yankı uyandırmıştı. Eserin web sitesine göre satışa sunulması planlanmamıştı; ancak bu çalışma, sanatçının çıkardığı bir kripto para birimine dikkat çekmek için kullanıldı.

Sanatçı Niclas Castello’nun sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmazken, Hallmann’ın temsilcisi de açıklama yapmayı reddetti. Hallmann’ın iflas süreci geçtiğimiz ağustos ayında başlatılmıştı. Yatırımcı, geçmişte film ve gayrimenkul gibi sektörlerde faaliyet göstermiş, ancak gayrimenkul şirketi SÜBA AG’nin bu yıl içinde iflas etmesiyle ağır darbe almıştı. Şirket, yeniden yapılandırma planı kapsamında ödemesini yapamayınca tasfiye sürecine girdi.

Alacaklılar derneği KSV1870’e göre, Hallmann’ın sanat eserindeki hissesinin satışı, alacaklılara “süper kota” olarak adlandırılan ek bir ödeme sağlayabilir. Öte yandan, yatırımcılar tarafından onaylanan yeniden yapılandırma planı, normal şartlarda alacaklılara yüzde 35’lik bir ödeme öngörüyor.