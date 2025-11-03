Ekonomi yönetimin adımlarının ardından devreye alınan yüksek faiz politikası reel sektörün finansmana erişim sıkıntısını derinleştirdi. Enflasyonla mücadelede yaşanan zorlu sürecin sonuçları iflas ve konkordato kararlarına yansıdı.

İflas bayrağını açan şirketlere her geçen ay yenileri eklenince, 2018’e oranla iflas kararı verilen dosya sayısındaki artış da yüzde 1.400’ü aştı.

Konkordatoda kesin mühlet kararı verilen dosya sayısındaki artış ise yüzde 1.251’i buldu. Yılın bitimine iki ay kala iflas ve konkordato kararlarının geldiği nokta şirketlerin yaşadığı darboğazı yeniden gözler önüne serdi.

Konkordatotakip.com sitesinin Basın İlan Kurumu’ndan derlediği verilere göre ekim ayında mahkemeler tarafından geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 241, kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı 139, iflas kararı verilen dosya sayısı da 31 oldu.

KESİN MÜHLET 2 BİNİ AŞTI

Yılın toplamında ise konkordato da geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 2.326’ya çıkarken, kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı 1.351. İflas kararı da 196’yı buldu. 2018’de geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı1.384, kesin mühlet kararı 100, iflas kararı ise 13’tü. Böylece iflas kararı verilen dosya sayısındaki artış 2018’e oranla yüzde 1.407’ye çıktı. Kesin mühlet kararları da yüzde 1.251 oranda artarken, geçici mühlet kararı verilen dosya sayısında da yüzde 68’lik yükseliş yaşandı.

Mahkemeler tarafından verilen geçici mühlet kararları ise 2025 Ocak-Ekim’de, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75.5, kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı yüzde 142, iflas kararı verilen dosya sayısı da yüzde 100 arttı.

Tekstil, zirveyi kimseye bırakmadı

Yılın 10 ayında tekstilde 159 dosya için geçici mühlet kararı verildi. Tekstilde yaşanan sorunları, geçtiğimiz günlerde İngiliz The Economist dergisi de mercek altına aldı. Dergide, “Türkiye hâlâ dünyanın önde gelen tekstil tedarikçilerinden biri olsa da, küresel pazar payı son 30 yılın en düşük seviyesi olan %3’ün altına düştü. Yaklaşık 310.000 işçi işten çıkarıldı, 6.000 işletme kapandı, yüzlercesi üretimini Mısır’a taşıdı” ifadelerine yer verilmişti. The Economist’in analizine göre bu çöküşün en büyük nedeni, yüksek faizler ve aşırı değerli Türk lirası.