1955 yılında Malatya’da doğan girişimci, çocukluğunu kerpiç ve ahşap karışımı eski bir evde geçirdi. Babası tanınmış bir demirciydi. İlkokuldan liseye kadar her yaz tatilini babasının dükkânında çalışarak geçirdi. “Okullar açıldığında öğretmen tatilinizi nasıl geçirdiniz diye sorardı, ben de ‘sabah işe gittim, akşam döndüm’ diye yazardım,” diye anlatıyor.

Genç yaşta ağır işlere alıştı. Kaynak makinesi kıvılcımlarının yüzüne düşmesini “bizi hayata hazırlayan bir prova” olarak niteliyor.

ÜNİVERSİTE VE İLK İFLAS

1972’de İstanbul’a giderek Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Bölümü’nü kazandı. Mezuniyet sonrası beyaz eşya yan sanayisinde çalıştı ancak iş hayatının başında büyük bir hata yaparak iflas etti. Bu dönem, hayatının en zor günleriydi. Eskişehir’de ürünlerini satamayıp parasız kalınca intihar düşüncesine bile kapıldı. Bir dükkân sahibinin kendisine ürünlerinden birkaçını satın alarak İstanbul’a dönüş biletini almasını sağlaması, hayata tutunmasında kritik bir an oldu.

SIFIRDAN YENİDEN BAŞLAMAK

Hayat hikayesini StoryBox'a anlatan Mesan Kilit’in patronu Rıdvan Mertöz, iflasın ardından kimseye derdini belli etmemeye karar verdi. “Param yoktu ama yüzüm gülüyordu,” diyor. Günde üç kişinin yapacağı işi tek başına yaparak 1984-85 yıllarında maddi sıkıntılarını atlattı.

1988’de kendi işini kurdu. İlk başlarda Türkiye’de pek bilinmeyen sürgülü cam kilidi ve mobilya kilidi üretimine yöneldi. 90’lı yıllarda Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla ihracata başladı.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRMEK

1994 ekonomik krizinde maaşları ödeyecek parası yokken, tesadüfen gelen bir müşteri 10 bin dolar bırakıp 20 bin dolarlık sipariş verince krizden çıktı. “Kriz bizim için fırsata dönüştü,” diye anlatıyor.

DÜNYA PAZARINA AÇILIŞ

1995’ten itibaren endüstriyel kilit ve menteşe üretimine geçti. O dönem Türkiye’de bu alanda neredeyse hiç pazar yoktu. Az sayıda müşteriyle başladığı yolculuk, ihracata yönelmesiyle büyüdü. Bugün üretiminin yarısından fazlasını ihraç ediyor; Avrupa, İngiltere, İtalya, Almanya, Rusya ve Çin başta olmak üzere 150’den fazla ülkeye ürün gönderiyor.

PATENTLİ ÜRÜNLER VE GENÇLERE TAVSİYELER

Firma, 8-10 patent ve tasarım tesciline sahip. Girişimci, stajyerlere büyük önem verdiğini vurguluyor: “Kopyacı olmayın, aklınıza bir şeyleri tutmayı öğrenin.” Yabancı dil eksikliğini ise hayatı boyunca hissettiğini, bu yüzden ihracat seyahatlerine mutlaka dil bilen bir çalışanla çıktığını söylüyor.