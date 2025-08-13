Spirit’in çatı şirketi Spirit Aviation Holdings’in (FLYY) hisseleri, bu açıklamanın ardından Salı günü yüzde 40,68 değer kaybederek adeta çakıldı. Yatırımcılar, şirketin açıkladığı son çeyrek raporundaki olumsuz tabloyu endişeyle karşıladı.

270 PİLOTU ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARIYORLAR

Şirket, yılın ikinci çeyreğinde iç pazarda artan kapasiteye rağmen zayıf kalan seyahat talebinin fiyatlandırmayı baskıladığını ve bu durumun yılın geri kalanında da devam etmesini beklediğini belirtti.

Bu ortamda nakit tasarrufu yapmak amacıyla geçen ay yaklaşık 270 pilotu ücretsiz izne çıkaracağını, 140 pilotu ise alt pozisyonlara kaydıracağını açıklamıştı.

İFLASTAN YENİ ÇIKMIŞTI

ABD merkezli Spirit Airlines, parlak sarı uçaklarıyla tanınıyor. Kasım ayında, yıllar süren mali kayıplar, başarısız birleşme girişimleri ve artan borç yükü sonrasında iflas koruması için başvurmuştu.

2011’den bu yana iflas başvurusu yapan ilk büyük ABD hava yolu şirketi olan Spirit, Mart ayında alacaklılarının desteklediği yeniden yapılandırma planının mahkeme tarafından onaylanmasıyla iflastan çıkmıştı.

YENİ KRİZ KAPIDA

Ancak toparlanma beklentilerine rağmen şirketin karşı karşıya kaldığı ekonomik ve operasyonel zorluklar, geleceğini yeniden belirsizliğe sürüklüyor.

Şirket ayrıca, kredi kartı işlemcisi tarafından sözleşmesi sona ermeden önce daha fazla teminat fonu ayırması gerektiği konusunda uyarıldı. Aksi takdirde, yıl sonuna kadar süresi dolacak bu sözleşmenin iptali söz konusu olabilir.

GAYRİMENKULLERİNİ SATACAK

Spirit Airlines, bu krizle başa çıkmak amacıyla bazı uçaklarını ve gayrimenkullerini satmayı ya da nakde çevirmeyi, ayrıca gereksiz havaalanı kapasitelerinden kurtulmayı planladığını belirtti.

Buna rağmen şirket, minimum likidite taahhütlerini yerine getirme konusundaki belirsizlikler ve paydaşlarla devam eden görüşmelerin sonucu nedeniyle, önümüzdeki 12 ay içinde faaliyetlerini sürdürebilme kabiliyetine dair “önemli şüpheler” bulunduğunu vurguladı.