TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla milletvekillerine iftar yemeği verdi.

Meclis Başkanlığı’nın düzenlediği iftarda sunulan yemek menüsü tartışma konusu oldu.

Eleştirilere yanıt veren AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yemeklerin Meclis aşçıları tarafından hazırlandığını söyledi. Zengin, “Bu yemekleri aşağıda görev yapan aşçılarımız pişirdi. Akşama peynir ekmek yiyelim hiç fark etmez. Milletimiz ne yiyorsa biz de aynı şeye talibiz. Eleştiri yaparken TBMM’yi, milletvekillerini ve bakanlarımızı aşağı çeken konuşmalar yapmayalım” ifadelerini kullandı.

İFTAR MENÜSÜNDE NELER VARDI?

İftar davetinde konuklara ilk olarak lebeniye çorbası ve iftar tabağı (bal, kaymak, hurma, gün kurusu, badem, ceviz, beyaz peynir, eski kaşar, pastırma, domates, salatalık, mevsim yeşilliği, çiğ köfte, siyah ve yeşil zeytin) ikram edildi. Ana yemek olarak karamelize soğanlı avokado favalı enginar, içli köfte ve sebzeli çıtır börek, çilekli file bademli narlı yeşil salata, keşkek yatağında dana antrikot sunuldu.

Tatlı olarak fındıklı narlı güllaç, içecek olarak ise zencefilli sumak şerbeti ikram edildi.