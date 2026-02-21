Türkiye’de online yemek siparişi alışkanlığı her yıl artış gösterirken, ramazan ayında talep zirve yapıyor. Özellikle iftara bir saat kala verilen yoğun siparişler, hem kuryeleri hem de restoran mutfaklarını ciddi şekilde zorluyor.

Normal dönemde online platformlar üzerinden günde yaklaşık 1 milyon sipariş veriliyor. Ramazanda ise bu hacim iftara dakikalar kala tek bir saatlik dilime yığılıyor.

Restoran mutfakları kapasite sınırına dayanıyor, kuryeler artan talebe yetişemiyor. Şikâyet platformları ve sosyal medyadaki paylaşımlar, iftara ulaşmayan siparişlerin her yıl benzer mağduriyetler yarattığını ortaya koyuyor.

Sektör temsilcilerine göre sorun, siparişlerin aynı dakikalara yığılmasından kaynaklanıyor.

Gün boyu sakin olan trafik, iftara 30–45 dakika kala adeta patlıyor. Bu yoğunluk, kuryelerin yetişmesini zorlaştırıyor ve restoran mutfaklarında aksamalara yol açıyor.

KAPASİTEMİZ YETMİYOR

İstanbul Beylikdüzü’nde döner kebap restoranı işleten Hacı Bayramoğlu, “İftara bir saat kala âdeta sistem kilitleniyor. Aynı anda yüzlerce sipariş düşüyor. Mutfak kapasitemizi artırıyoruz, ekstra personel alıyoruz ama yine de yetişmek zor oluyor. En büyük sıkıntı ise iftara birkaç dakika kala iptal edilen ya da geç ulaştığı için geri çevrilen siparişler. O yemekleri yeniden satma şansımız olmuyor. Hem maliyet hem de israf açısından bizi zorluyor” dedi.

Bir yemek platformunda çalışan kurye ise “İftara 40–45 dakika kala telefon susmuyor. Aynı bölgede arka arkaya teslimat çıkıyor ama trafik çok yoğun oluyor. Park yeri bulmak ayrı sorun, site girişleri ayrı zaman kaybettiriyor. Müşteri doğal olarak yemeğin tam ezan saatinde kapıda olmasını istiyor ama bazen fiziksel olarak mümkün olmuyor” diye konuştu.

SİPARİŞ SİSTEMİ DEĞİŞMELİ

Türkiye gazetesinin haberine göre, uzmanlar, çözümün planlı sipariş modelinden geçtiğini belirtiyor.

Gün içine yayılan ön sipariş sistemlerinin teşvik edilmesi, kullanıcıların iftar saatinden saatler önce sipariş vererek belirli bir teslimat aralığı seçmesi ve restoranların kapasiteye göre sipariş kabul etmesi gerektiği vurgulanıyor.

Teslimat saat aralıklarının daha net tanımlanması, “ezan dakikasına teslim” beklentisinin yerine 15–20 dakikalık zaman dilimleri oluşturulması öneriliyor. Ayrıca ramazan dönemine özel geçici kurye istihdamı, bölgesel yoğunluk haritalarıyla sipariş yönlendirme ve dinamik kapasite planlaması gibi teknolojik çözümler de gündeme geliyor. Platformların, belirli bir saat diliminde aşırı yığılma olduğunda sipariş alımını sınırlaması ya da farklı saatlere teşvik indirimi uygulaması da öneriliyor.