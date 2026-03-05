TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önceki gün Meclis Şeref Salonu’nda milletvekillerine iftar verdi.

Numan Kurtulmuş, 2’nci açılım süreci sonrası yeni hedefin ‘Anayasa değişikliği’ olduğunu resmen açıkladı. “Terörsüz Türkiye” hedefi ile yapılması öngörülen “Af, infaz, eve dönüş, denetimli sertbestlik, etkin pişmanlık” gibi yasal düzenlemelerin ardından Anayasa değişikliklerinin gündeme geleceği belirtildi.

383 OY VAR

İktidar, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve 50+1 oy şartı konusundaki 101. madde, DEM Parti ise İmralı ile birlikte ana dilde eğitim ve vatandaşlık konusundaki 42 ve 66. maddeyi gündeme getiriyor. İftarda Kurtulmuş’un “TBMM yeni bir anayasa yapabilir, yapmalıdır ve bunun için de görevlidir” sözü dikkat çekti.

Anayasa değişikliği için referandumlu 360, referandumsuz 400 oya ihtiyaç var. TBMM’de AKP-MHP-HÜDAPAR ve DSP’nin 327 sandalyesi bulunuyor. 56 DEM oyu ile 383’e yükseliyor ve referandumlu Anayasa değişikliği yolu açılıyor. Referandumsuz için ise 17 eksik kalıyor.

‘’TBMM GÖREVLİDİR’’

Kurtulmuş, Meclis’teki açılım komisyonunun yaptığı çalışmalara değinerek şunları söyledi:

“TBMM bu konuda önemli bir adım attı, ortak bir rapor hazırladı, milli iradenin çözüm üretebileceğini ortaya koydu. Türkiye’nin zor ve önemli sorunlarının bir kısmı ise duruyor. Bunun en başında yeni bir anayasaya kavuşması geliyor. TBMM yeni, çağdaş, kapsayıcı, kuşatıcı, demokrat, insan haklarına saygılı ve demokratik standartları yüksek yeni bir anayasayı yapabilir, yapmalıdır ve bunun için de TBMM görevlidir. Kısa bir süre içerisinde olumlu adımlar atılarak 28. dönem Meclisi tarihi sorumluluklarını yerine getirmiş olacaktır.”

DEM EŞBAŞKANI BAKIRHAN ‘A PROTOKOLDE’

Numan Kurtulmuş’un verdiği iftara Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın da bulunduğu siyasi parti liderleri, eski Meclis başkanları ve milletvekilleri katıldı.

Öcalan da net: Statü isterim

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ı, 26 Şubat’ta kardeşi Mehmet Öcalan ve DEM Parti Milletvekili yeğeni Ömer Öcalan ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin ayrıntılar ise dün PKK’ya yakınlığıyla bilinen bir yayın organında açıklandı. Haberde, Ömer Öcalan, aralarındaki konuşmayı şöyle aktardı:

“Umut hakkı önemlidir. Meclis’te de benim statüm meselesi konuşuldu. Elbette ki benim statüm önemlidir. Bunun açıklığa kavuşması gerekiyor. Benim statüm aynı zamanda Kürtlerin statüsüdür.

‘YASAL DÜZENLEME’

O esnada kardeşim Mehmet Öcalan araya girdi: ‘Halkımız artık sizinburadan çıkmanızı ve daha özgür koşullarda olmanızı istiyor’ dedi. Başkan o esnada ‘Benim buradan çıkışım halkın çıkışıdır. Halkın çıkışı benim çıkışımdır’ dedi. Bu noktada yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini ve sadece kendi meselesine dair değil, umut hakkına da defalarca vurgu yaptı.”

