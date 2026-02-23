Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı 2016 yapımı 'İftarlık Gazoz' filmi, dün bir sahnesiyle sosyal medyada gündem oldu.

Trend olan paylaşımın ardından sosyal medyada bazı hesaplar, filmi ve Cem Yılmaz'ı hedef alan paylaşımlar yaptı.

Filmde 'Cibar Kemal' karakterinin oruç tutmadığı sahne üzerinden, yapım ve Cem Yılmaz'a tepki gösterdi.

Cem Yılmaz’ın canlandırdığı karakter, oruç tutmadığı için çocuğa mahcup olmasına ve şeker, tansiyon hastalıkları nedeniyle tutamadığını belirtmesine rağmen orucun hedef alındığı öne sürüldü.

'KAFİR YAPMAZ SİZİN BU YAPTIĞINIZI'

Sosyal medyada bir kullanıcı, "Yıllarca komedi diye, Müslümanların kutsallarına saldırdınız. Senaryosundan, yapımcısına, yönetmeninden, oyuncusuna topunuza Allah hidayet etsin. Ulan kafir yapmaz sizin şu yaptığınızı" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Söz konusu tepkinin ardından sosyal medya kullanıcılarından da filme destek mesajları geldi.

Konuyla ilgili paylaşım yapan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ise "Bu vesileyle İftarlık Gazoz (2016) filmini mutlaka izlemenizi öneririm. Her detayıyla muhteşemdir ve Anadolu’ya sinmiş İslam’ı anlatır. Sonra da memleket çocuklarının ahvalini" ifadelerine yer verdi.