Gazeteci Nuray Başaran "Medya A.Ş.'den transfer edilen para kime transfer edildiyse raporlanmış. Gazeteciler tek tek belirlenmiş. Bu gazetecilere ödeme yapıldığı iddia ediliyor. Kurultay için 1200 telefon alındığı tespit edilmiş. Cep telefonlarının faturaları Medya A.Ş.'den ödenmiş" iddiasını ortaya attı.

Söz konusu iddialara yanıt veren İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun sosyal medyadan çarpıcı bir açıklama yaptı. Ongun, X hesabından yapıtğı paylaşımla Sevda Türküsev ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Sevda Türküsev'in geçmişte Medya AŞ tarafından fonlandığı ve program başına 78.000 TL aldığı iddiası ortaya atıldı. Türküsev'in programlarının izleyici kitlesi bulamadığı da belirtildi.

X hesabından açıklama yapan Ongun, şu ifadeleri kullandı:

"Medya AŞ'nin 1200 telefon aldığı kuyruklu yalan

ama

Sevda Türküsev'in eski dönemde Medya AŞ tarafından fonlandığı ve (neredeyse hiç izlenmeyen) program başına 78.000 TL (bugünkü değeriyle) aldığı gerçek."