İstanbul'da hava bir kez daha ters köşe yaptı; önce soğuk ve karlı bir hava ile yeni yıla girdi, şimdi ise sıcak ve fırtınalı bir hava bekleniyor.

Kar ve soğuk sonrası hızla yükselen sıcaklıklarla birlikte bu kez lodos fırtınası kapıda.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen fırtınanın, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile baca gazı zehirlenmesi risklerini beraberinde getireceği belirtilerek vatandaşlara kritik saatler için uyarı yapıldı.

BİR UYARI DA İGDAŞ'TAN

AKOM'un ardından bir uyarı da İstanbul Gaz Dağıtım'dan (İGDAŞ) geldi.

İGDAŞ tarafından yapılan açıklamada, yarından itibaren iki gün boyunca (3–4 Ocak) İstanbul genelinde fırtına uyarısı yapıldığı hatırlatıldı. Olumsuz hava koşullarının doğal gaz kullanımında risk oluşturabileceği belirtildi.

Güvenli doğal gaz kullanımı için önemli uyarılarda bulunan İGDAŞ, ortama temiz hava girişini sağlayan havalandırma menfezlerinin kesinlikle kapatılmaması gerektiğini vurguladı. Menfezlerin sürekli açık tutulmasının hayati önem taşıdığı ifade edildi.

İGDAŞ’ın uyarısı şöyle:

"Değerli abonelerimiz, Yarından itibaren iki gün (3 - 4 Ocak) süre için İstanbul genelinde fırtına uyarısı yapılmıştır. Güvenli doğal gaz kullanımı için ortama temiz hava girişini sağlayan havalandırma menfezlerini her zaman açık tutunuz.

Bacalı kombi, şofben, soba gibi cihazlarınızı gece yatmadan önce mutlaka kapatınız ve cihazların bulunduğu odada uyumayınız."