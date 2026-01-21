Mardin’in Nusaybin ilçesinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan katılımıyla, Suriye'deki çatışmaları protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşün ardından bir grup, Barış Parkı’nda oturma eylemi yapmak istedi. Polis, grubun parka girişine izin vermedi. Grubun parka girmekte ısrar etmesi üzerine polis müdahale etti. Müdahale sonucunda aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. IĞDIR Iğdır'da da protesto eylemine polis izin vermedi. Çıkan olaylarda 3 polis yaralandı. Iğdır Belediye Eş Başkanı Nejla Kum'un da aralarında bulunduğu 48 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrollerinin ardından Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. NE OLMUŞTU DEM Parti Suriye'de SDG ve Şara yönetimi arasındaki çatışmalara dikkat çekmek için dün grup toplantısını TBMM yerine Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapmıştı. Toplantının ardından ellerinde teröristbaşı Öcalan'a ait görseller taşıyan grup Türk bayrağının asılı olduğu direğe çıkarak bayrağı indirmişti.

