Güney Carolina’da idama mahkum edilen Brad Sigmon, önümüzdeki ay kurşuna dizilerek öldürülmeyi seçti. Bu yöntem, ABD’de 15 yıldır uygulanmıyor.

Sigmon’un 7 Mart’ta idam edilmesi planlanıyor. Cuma günü, eyaletin ölüm cezaları için sunduğu üç seçenek -enjeksiyon, elektrikli sandalye ve kurşuna dizilmek- arasından sonuncusunu tercih eden ilk mahkum oldu. ABD’de 1976’dan bu yana sadece üç kişi kurşuna dizilerek öldürüldü. Üçü de Utah’ta gerçekleşti ve sonuncusu 2010’daydı.

Güney Carolina yetkilileri, Sigmon’un infaz sırasında bir sandalyeye bağlanacağını, başına bir kukuleta geçirileceğini ve göğsüne hedef konulacağını açıkladı. Üç gönüllü, yaklaşık 4,6 metre uzaklıktan ateş açarak infazı gerçekleştirecek.

NEDEN KURŞUNU SEÇTİ?

Sigmon’un avukatı Gerald King, müvekkilinin elektrikli sandalyeyi “canlı canlı yanıp kavrulacağını” düşündüğü için reddettiğini söyledi.

King, "diğer seçenek de aynı derecede korkunç. enjeksiyonu seçseydi, Eylül ayından bu yana Güney Karolina’da idam edilen üç mahkum gibi uzun süren bir ölüm riskiyle karşı karşıya kalacaktı. Brad, bu üç adamı tanıyordu ve onlara değer veriyordu. Onlar, sedyeye bağlanmış halde, yirmi dakikadan uzun süre can çekişti.” diye konuştu

Sigmon’un, eyaletin enjeksiyon ile infaz süreciyle ilgili çok fazla şeyi gizli tutmasının, onu böyle kesin bir ölüm seçmeye ittiğini belirten avukat King, “Ailesine, tanıklara ve infaz ekibine bu acıyı yaşatmak istemiyor. Ancak Güney Karolina’nın gereksiz ve vicdansız opaklığı karşısında elinde olan en iyi seçeneği kullanıyor,” diye konuştu.

KORKUNÇ CİNAYETİ, İDAMININ SEBEBİ

Sigmon, 2001 yılında eski sevgilisinin anne ve babasını beyzbol sopasıyla öldürmekten suçlu bulundu. Yetkililer, cinayetin Greenville County’deki evlerinde gerçekleştiğini, kurbanların farklı odalarda olduğunu ve Sigmon’un odalar arasında gidip gelerek saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti.

Daha sonra eski sevgilisini silah zoruyla kaçırdı. Kadın arabadan kaçmayı başardı. Sigmon kaçarken ona ateş etti ama vuramadı. Sorgusunda, “Ona sahip olamıyorsam, kimse sahip olamazdı,” dedi.

Sigmon, ABD’de ölüm cezasının yeniden uygulanmaya başladığı 1976’dan bu yana Güney Carolina’da idam edilen 46 kişi arasında en yaşlısı olacak.