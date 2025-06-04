Melis, 46 yaşında. 8 ayda 17 kilo verdi. Ancak şimdi iş yerinde sürekli yorgun, gece uyuyamıyor. Yokuş çıkarken bacakları titriyor, enerjisi bitmiş. Bir klinikte NAD tedavisine başladı.

2. haftada “sabahları daha dinç uyanmaya başladım” dedi. Ama hâlâ soruyor: “Zayıfladım mı, yaşlandım mı?”

Obezite iğneleri iştahı kesiyor. Kilo gidiyor. Kaslar eriyor. Ama metabolizma hâlâ yorulmuş durumda. İşte tam bu noktada karşımıza çıkan yeni nesil NAD tedavisi. Adı fısıltıyla dolaşıyor ama etkileri ses getiriyor. 2024 itibarıyla Los Angeles’ta, Londra’da, hatta İstanbul’da NAD infüzyon merkezleri artıyor. Peki nedir bu NAD?

Ne işe yarıyor?

NAD tedavisi, vücuttaki doğal NAD+ seviyesini yükseltmeyi amaçlıyor. Enjeksiyonla ya da damar yoluyla verilir. Etkisi şu alanlarda gözlemlenmiştir:

- Mitokondriyi yeniden aktive eder, hücresel enerji artar.

- Yağ asidi oksidasyonunu tetikler, vücut daha hızlı yağ yakar.

- Sirtuin genlerini uyarır, DNA onarımı ve yaşlanma yavaşlar.

- Beyin sisi ve kronik yorgunluk azalır

- İştah dengelenir, uyku kalitesi artar.

“NAD+, yalnızca anti-aging değil, aynı zamanda metabolik gençleşme molekülüdür.”

(Harvard Tıp Fakültesi/ Sinclair Lab)

Nasıl uygulanıyor?

- NAD IV (damar içi infüzyon): 250 mg – 1000 mg arası dozlar veriliyor.

- Haftada 1–2 kez, 4-6 hafta kür şeklinde uygulanıyor.

- Seans süresi: 1–2 saat

- Alternatif: oral takviyeler (etkisi düşük)

- Ortalama 4 haftalık kürün ABD’deki fiyatı: 800–1600 dolar

- Türkiye’de bazı anti-aging kliniklerinde 6.000–10.000 TL bandında sunuluyor.

NAD nedir?

NAD+ (Nikotinamid Adenin Dinükleotid), her hücremizde bulunan ve enerji üretiminde kritik rol oynayan bir moleküldür. Yaşlandıkça miktarı azalır. Hücre, enerji üretmekte zorlanır.

Sonuç:

- Yorgunluk

- Kas zayıflığı

- Metabolik yavaşlama

- İnsülin direnci

- Kilo alımı

GLP-1 iğneleri yağdan kurtarıyor ama kası da eritiyor. Metabolizma ise hâlâ “yaşlı.”

NAD burada sahneye çıkıyor: Hücreye güç pompalayarak, bu eksikliği gidermeyi hedefliyor.

Obezite sonrası kullanımı

GLP-1 iğne tedavisiyle kilo veren birçok kişi kas kaybı, yorgunluk, hızlı yaşlanma hissi yaşadığını bildiriyor. NAD bu noktada bir “ikinci aşama iğne” olarak pazarlanıyor.

49 yaşında kadın kullanıcı, California: (Kaynak: LA Wellness Forum, 2024) “Zayıfladım ama halsizdim. NAD infüzyonu aldıktan sonra enerjim geri geldi.”

Bilim ne diyor?

- Hayvan çalışmalarında NAD takviyesi, ömrü % 20 uzatabiliyor.

- İnsan deneylerinde hücre içi enerji artışı, mental performans, insülin duyarlılığı artışı gözlemleniyor.

- Ancak henüz geniş çaplı randomize klinik çalışma yok.

- Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (FDA), NAD’ı “diyet destek ürünü” olarak görüyor, “ilaç” statüsünde değil.

(Kaynak: Harvard Medical School, Sinclair Lab, 2023)

Kimin için, ne zaman?

- GLP-1 iğneleriyle zayıflayan ama halsizleşenler.

- Kas kaybı sonrası toparlanmak isteyenler.

- Yağ yakımı yavaşlamış kişiler.

- Kronik yorgunluk ve beyin sisi yaşayanlar.

- Uyku, ruh hali ve iştah kontrolü isteyenler.

Eleştiriler

- NAD tedavisinin etkisi kişiye göre çok değişken.

- Yanlış dozda sinirlilik, uykusuzluk, baş ağrısı gibi şikâyetler.

- Pahalı ve sürdürülebilir değil.

- GLP-1 gibi hızlı etki vermediği için “anında sonuç” beklentisini karşılamıyor.

Prof. David A. Sinclair, Harvard University:

“Evet gençleştiriyor ama ne kadar süreyle, hangi dozda ve kime gerçekten iyi geliyor, hâlâ bilmi-yoruz.”

NAD’ı artırmanın doğal yolları

Tedaviye ulaşamayanlar veya destekleyici olarak uygulamak isteyenler için:

- Düzenli egzersiz

- Aralıklı oruç

- B3 vitamini (niasin) takviyesi

- Yüksek kaliteli uyku

- Soğuk duş ve ısı stresi

“Doğal yöntemlerle de NAD seviyesini desteklemek mümkündür.”

(Kaynak: Mayo Clinic, 2023)

Kim kazanıyor?

- GLP-1 iğneleriyle zayıflayan birey, şimdi de NAD seanslarına yönlendiriliyor.

- Bir bedeni zayıflatmak 15.000 dolar, o bedeni güçlü tutmak 5.000 dolar.

- İlaç sektörü zayıflayan vücudu, “kalıcı hasta” haline getiriyor.

- Şirketler için bu “kilo kaybı sonrası sürdürülebilir kazanç planı.”

YARIN:

- The Wall Street Journal gazetesi obezite iğnelerinin yan etkilerini yazdı.

- Zayıflama iğnesi mi, Alzheimer ilacı mı?

- Şekerden ekleme, beyne kadar birçok etkisi var.

- Kas eritiyor ama beyni de koruyor! Hangisi gerçek?