Süper Lig'de Karabük ve Galatasaray'ı çalıştırdıktan sonra birçok Avrupa kulübünde görev alan Igor Tudor, son olarak Premier Lig ekibi Tottenham'a imza attı. Hırvat çalıştırıcı, Arsenal ile oynayacakları ve en az 11 oyuncusundan yoksun çıkacağı Kuzey Londra derbisi öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

"13 OYUNCU GALİBİYET İÇİN YETERLİ"

Zorlu karşılaşma öncesi 13 oyuncuyla antrenman yaptıklarını belirten tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu: "10 oyuncunun sakat olduğu tablo çok nadir görülür. Antrenmanları 13 oyuncuyla yaptık. Mükemmel değil ama başarı için daha büyük bir meydan okuma diyebiliriz. Pazar günü için kesin 13 oyuncumuz var ve hedefimiz olan galibiyete ulaşmak için yeterli.

"SAVAŞA HAZIR OLMALARINI İSTİYORUM"

Bu maçın öneminin farkındayım. Bu bir derbi ve herkes bizden üç puan bekliyor ancak ilk antrenmanlarda amacım bir takım olmaktı. Savaşa doğru zihniyetle çıkan, acı çekmeye hazır bir takım olmak... Mücadele eden, koşan, doğru mentaliteye sahip bir ekip... Bu takım kaliteli ayaklarla dolu. Yetenekli oyunculara sahibiz. Büyük bir potansiyelimiz var."

11 SAKAT VE 1 CEZALI

Tottenham'da çapraz bağ yırtılması nedeniyle sezonu kapatan Wilson Odobert'in yanı sıra; Dejan Kulusevski, James Maddison, Mohammed Kudus, Richarlison, Bentancur, Ben Davies, Bergvall, Pedro Porro, Danso ve Udogie olmak üzere 10 sakat oyuncu daha var. 4 maç ceza alıp birini çeken Cristian Romero'nun ise 3 maç daha cezası bulunuyor.

16. sıradaki Tottenham, Premier Lig'in 27. haftasında pazar günü TSİ 19.30'da lider konumdaki Arsenal'i konuk edecek.