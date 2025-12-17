Karadeniz'den ülkemize girip Ankara semalarına kadar gelen ve F-16'lar tarafından imha edilen İHA krizinin detaylarındaki sır perdesi aralanmamışken 17 Aralık 2025 akşam saatlerinde Erdoğan'ın Rus lider Putin'e "S-400'leri geri alın' dediği iddiası merakları artırdı.

Serdar Cebe ile SÖZCÜ Ana Haber'e bağlanan SÖZCÜ TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu, yaşanan süreci ve Milli Savunma Bakanlığı'nın suskunluğunu anlattı.

Aslı Kurtuluş Mutlu şu ifadeleri kullandı:

"- İHA'nın düşürülmesi konusunda S-400 adımı bir ipucu mu? Ankara şuan bunu soruyor. Çünkü İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu bilinmiyor. Şunu söyleyelim Elmadağ demiştik. Yeni bir bilgi olarak Elmadağ'ın güneyinde çalışmaların sürdüğünü söyleyelim."

"SESSİZLİĞİN BOZULMASINI BEKLİYORUZ"

"- Yarın çok kritik. Yarın saat 12.00 çok önemli. Milli Svaunma Bakanlığı perşembe günleri genelde basın açıklaması yapıyor. Soru cevap yapıyor. Biz bu sessizliğin yarın bozulmasını bekliyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'nın ne diyeceği çok önemli. Bu konuda Bakanlık acaba sessiz mi kalacak, yoksa bir adres mi işaret edilecek. Bu sessizlik yarın bozulabilir."