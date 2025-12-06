Ukrayna’da Sovyetler Birliği döneminde patlayan ve dünyanın en büyük nükleer felaketi olan Çernobil nükleer reaktör faciası, yeniden hortlayabilir.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) açıklamasına göre Çernobil'in koruma kalkanı olan 'tabutun' üzerine örtülen koruyucu metal örtü, İHA saldırısı sonucu Şubat ayında delindi.

UAEK'e göre kalkanın artık ana işlevi olan radyasyonu engelleme görevini yerine getiremediğini açıkladı. Ajans hasarın yapının güvenlik kapasitesini zayıflattığını bildirdi.

39 yıl sonra hala radyasyon akıtan ve çevreyi zehirleyen Çernobil'in, havaya radyasyon akıtmasını önleyen kalkan etkisiz hale geldi.

KORUYUCU ÖZELLİĞİ KAYBOLDU

UAEK Başkanı Rafael Grossi taşıyıcı unsurlarda ya da izleme sistemlerinde kalıcı hasar bulunmadığını belirtti. Buna karşın radyasyon tutma kapasitesinin kaybedildiğini vurguladı.

Şubat saldırısı 2019’da tamamlanan ve 1.5 milyar Euro'ya mal olan yeni güvenli muhafaza yapısında bir delik açtı.

Grossi bazı onarımların yapıldığını söyledi ve kapsamlı bir yenilemenin gerekli olduğunu ekledi. Birleşmiş Milletler radyasyon seviyelerinin normal kaldığını duyurdu.

Ukrayna dronun Rusya tarafından gönderildiğini söyledi. Moskova bu iddiayı reddetti ve saldırının 'Rusya'yı karalamak için yapılan bir Ukrayna operasyonu' olarak tasvir etti.

ÇERNOBİL'iN LAHİDİNE ÖRTÜLEN ÇELİK ÖRTÜ

Çernobil patlaması 1986’da Sovyetler Birliği döneminde yaşandı ve radyasyon Avrupa’ya yayıldı. O dönemde reaktörün üstüne ömrü 30 yıl olan beton bir "lahit" yapıldı.

Çernobilin mezarı da radyasyonu tutmakta yeterli olmayınca, üzerine bir de metalden bir örtü yapıldı.

Çelikten inşa edilen dev örtü, yıkılmış reaktörün yanında inşa edildi ve raylar üzerinde yerine taşındı.

Yeni örtü bu lahdi ve altındaki yıkık reaktör binasını uzun yıllara yayılan söküm sürecinde güvenli biçimde kapatmak için tasarlanmıştı. Ancak şimdi yeniden onarılması gerekecek.