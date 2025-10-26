Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında suç örgütü lideri olmaktan tutuklanınca itirafçı olup etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş’ın, AKP’li Isparta belediyesinden aldığı araç kiralama ve temizlik ihaleleri de mercek altına alındı.

HEMEN İPTAL EDİLDİ

Aktaş’a ait Bilginay firmasının 2018’den itibaren Isparta Belediyesinin çöp toplama nakli ve kent temizliği için araç kiralama ihalelerini aldığı bildirildi.

Isparta Belediyesi tarafından 16 Ocak 2023’te Bilginay ve bağlantılı diğer grup firmalar ihaleye katıldı. Yaklaşık maliyeti 55.647.805,02 TL olan açıklandı. Aktaş, 49.662.900 TL teklif verdi. Rakip bir firma ise 41.378.583.00 lira ile yaklaşık maliyetin altında daha uygun teklif sundu.

Isparta Belediyesi Destek Hizmetleri Başkanlığı düşük teklif veren firmayla anlaşmak yerine apar topar bu ihaleyi iptal etti. Hemen tartışmalı 21-B maddesine göre pazarlık usulü yoluna gitti. Bu madde “ihaleyi istene firmaya verme maddesi” olarak biliniyor. Tabii en iyi fiyat teklifi veren firma yine pazarlığa davet edilmedi. Aziz İhsan Aktaş, rakip firmanın bundan sonraki ihalelere katılmasının önüne geçebilmek için ihalenin teknik şartnamesine Termolab Buharlı cami yıkama aracını bir sonraki ihalenin şartnamesine ekletti.

ŞARTNAME AĞIRLAŞTI

Bu özelliğe sahip araç, ihale için olmazsa olmaz bir araçmış gibi gösterildi. Böylece Aktaş’ın şirketi, 2018’den itibaren tüm ihaleleri topladı. Isparta Belediyesi ihaleyi Aktaş’ın Bilginay firmasına verdikten sonra da belediyenin kendi resmi web sayfasında bu aracın tanıtım ve reklamını yapan bir sayfa hazırladı.