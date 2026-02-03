Elazığ Belediye Başkanı AKP’li Şahin Şerifoğulları’nın 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra görev yaptığı dönemde gerçekleştirilen araç kiralama ve temizlik ihaleleriyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporu, kamu ihalelerinde ciddi usulsüzlük iddialarını ortaya koydu. Raporda, yaklaşık maliyet hesaplarının dayanaklarının dosyalarda yer almadığı, rekabetin sınırlı kaldığı ve ihalelerin, organize suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla tutuklandıktan sonra itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’ın şirketlerine verildiği belirlendi. Ancak 7 Temmuz 2025’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan rapora rağmen savcılığın herhangi bir adım atmaması dikkat çekti.

TEKLİF YOK, BELGE YOK, SORUŞTURMA YOK

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Başkontrolörleri tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, AKP’li Elazığ Belediyesi’nin özellikle sürücüsüz araç kiralama ihaleleri incelendi. Buna göre 2019 yılında yaklaşık maliyeti 64,5 milyon TL olarak belirlenen ihalenin 51,6 milyon TL bedelle sonuçlandığı, 2021 yılında yaklaşık 120 milyon TL’lik başka bir ihaleye ise yalnızca tek bir firmanın teklif verdiği kaydedildi. Aynı yıl yapılan ve 36 ay süreli olan bir diğer ihalede ise yaklaşık maliyet hesaplamasına ilişkin piyasa araştırması belgelerinin dosyada yer almadığı tespit edildi.

REKABET YOK, DENETİM YOK

Raporda en dikkat çekici başlıklardan biri, 7 Mayıs 2024 tarihli araç kiralama ihalesi oldu. Yaklaşık maliyeti 761 milyon TL olarak belirlenen ihaleye yedi firmanın teklif verdiği, ancak yalnızca iki teklifin geçerli sayıldığı bildirildi. İhalenin 539 milyon TL bedelle sonuçlandığı belirtilirken, bu büyüklükteki kamu alımlarında rekabetin sağlanmasının ve kamu kaynaklarının etkin kullanılmasının hayati önemde olduğu vurgulandı. Bilirkişi raporunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na atıf yapılarak yaklaşık maliyetlerin güncel piyasa verilerine ve belgeye dayalı biçimde hazırlanması gerektiği hatırlatıldı. Bazı ihalelerde bu şartların yerine getirilmediği, yaklaşık maliyetin “hazırlanmış gibi gösterildiği” değerlendirmesine yer verildi. Sorumlulukların Kamu İhale Kanunu’nun 60. maddesi kapsamında incelenmesi gerektiği ifade edildi.

TUTUKLAMA VAR, İŞLEM YOK

Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında bazı belediye başkanları tutuklu yargılanırken, aynı isimle bağlantılı ihalelerin yer aldığı Elazığ Belediyesi dosyasında herhangi bir adım atılmaması tepkilere neden oldu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, Aziz İhsan Aktaş’la bağlantılı sekiz ihalede toplam 808 milyon TL’lik iş yapıldığını belirterek, “Bu tespitleri içeren rapor 7 Temmuz 2025’te savcılığa teslim edilmiş. Savcılık tek bir adım atmamış” dedi.

Emir, CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalara dikkat çekerek, “CHP olunca şüphe, hatta iftiracı ifadesi bile yeterli. AKP olunca ise bilirkişi raporu dahi başsavcılığın kafasını kuma gömmesine engel olamıyor” ifadelerini kullandı.