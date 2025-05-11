Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısıyla başlayan ve hükümetin “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı yeni çözüm sürecinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Terör örgütü PKK silah bırakma arifesinde diplomasi faaliyetlerine ağırlık verdi, Avrupa’da yoğun siyasallaşma faaliyetlerini eş zamanlı yürütüyor. Son olarak İsviçre’nin Lozan kentinde Hotel De L’ours konferans salonunda Türkiye aleyhtarı Lozan Kürt Enstitüsü kuruluşunu ilan etti.

KÜRTÇE VE FRANSIZCA

Enstitünün kuruluş hedefleri arasında “Kürtlerin kendi kaderini tayin etme” hakkının öncelikli olduğuna vurgu yapıldı. Kürtçe-Fransızca dilinde düzenlenen kuruluş kokteyline Türkiye karşıtı faaliyetleriyle bilinen çok sayıda Kürt örgütler, dernek ve temsilcileri katıldı.

Açılış resepsiyonunda Kürt Ulusal Marşı olarak bilinen “Ey Rakip” okundu. Ardından da Cumhuriyet öncesi ve sonrasında bugüne kadar Kürt isyanlarında ölenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından seslendirmesini Kürt sanatçı Şivan Perwer’in yaptığı bir sinevizyonla Lozan Kürt Enstitüsü’nün kuruluş amacı görselleriyle paylaşıldı. Lozan Kürt Enstitüsü Başkanı Necat Zanyar, derneğin amacı ve faaliyetleriyle ilgili bir konuşma yaptı.

Hedeflerini böyle açıkladılar

- Lozan Antlaşması’nın Kürt milletine yüz yıldan fazla yaşattığı inkar, parçalanma ve sessizlik rejimi artık sona ermektedir. Enstitü, bu tarihi anı gören ve onu fikri bir öncülüğe dönüştüren vizyonun ürünüdür.

- Enstitümüzün temel amacı, Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkını tarihi, hukuki ve siyasi açılardan korumak ve kurumsal düzeyde ve meşru yöntemlerle fikri zemini hazırlamaktır.

- Uzun vadede, evrensel bilgi ile bilimi, sanatı ve düşünceyi bir araya getirebilecek akademik özerkliğe sahip bir kurum olan Avrupa’da Kürt Üniversitesi’nin kurulması enstitünün hedefleri arasında.

- Memnuniyetle ve kararlılıkla duyuruyoruz ki, Lozan Antlaşması’nın yıldönümünde, Temmuz 2025’te, enstitümüzün öncülüğünde, Lozan’da akademisyenler, hukukçular ve siyasetçilerin katılımıyla “Kendi Kaderini Tayin Hakkı ve Kürtlerin Geleceği” adlı bir çalıştay düzenleyeceğiz. Bu çalıştay, tarihi inkarın mekanında, özgürlük arayışımızın sesini ve fikri gücümüzü dünyaya duyuracak bir platform olacaktır.

- Lozan Kürt Enstitüsü, İsviçre’yi sadece bir merkez ve mekan olarak değil, düşünce özgürlüğü, siyasi çoğulculuk ve gelişmiş demokrasinin bir örneği olarak görmektedir.

Necat Zanyar kimdir?

Batman’ın Gercüş İlçesine bağlı Zivingi Köyünde doğan 43 yaşındaki Necat Zanyar, Kürt orjinli medya kuruluşları ve bazı basın yayın organlarında yazılar kaleme alıyor. 2007’de Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Diyarbakır ve İstanbul barolarına kayıtlı avukatlık yaptı. İsviçre’de yaşıyor.