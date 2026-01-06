Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay büyük aşk yaşadı, 1992'de de bu aşkı evlilikle taçlandırdı. Bilginer'den önce Selçuk Yöntem ve Zafer Olcay'la evlenip boşanan Olcay, gerçek aşkı usta oyuncuda bulduğunu sandı ki 2004 yılında ihanet sebebiyle sarsıldı.

2004 yılının başlarında Haluk Bilginer'in Aşkın Nur Yengi'yle birlikte olduğu yönünde iddialar yayılınca Zuhal Olcay evliliğini noktaladı. Sonrasında ne Haluk Bilginer'den ne de Zuhal Olcay'dan konuya dair bir açıklama gelmedi.

Daha sonra da Haluk Bilginer Aşkın Nur Yengi ile evlendi.

İhanete rağmen Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer seneler sonra da olsa dost kalmayı başardı. Hala 'Kel Diva' isimli oyunda beraber rol alıyorlar.

Önceki gün de İzzet Çapa'nın 'Paşa Paşa Muhabbetler' adlı YouTube programına katılan Zuhal Olcay, yıllar sonra biten evliliği hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

İzzet Çapa programda açıkça şu soruyu sordu: "Haluk seni boynuzladı; ne hissettin?"

Bunun üzerine Zuhal Olcay "Tam olarak! Bundan daha güzel açıklayıcı bir cümle olamazdı. Evet öyle oldu" dedi.

"BİR HAFTA HİÇ YIKANMADIM"

Olcay sözlerine şöyle devam etti:

"Çok üzüldüm, çok yaralandım. Şimdi baktığımda 'Keşke o kadar üzülmeseymişim' diyorum. Depresyona girdim. Fakat zaman içinde geçiyor tabii her şey geçiyor ve yerini böyle kuru saman gibi bir şeye bırakıyor. Aslında bu da ilginç biliyor musun? Yani o kadar acı çektiğin, o kadar kendini kahrettiğin, o kadar üzüldüğün bir şey zaman içinde saman gibi."

"Bir hafta hiç yıkanmadım, komedi filmleri izledim. İlaçlarımı aldım. 2 sene sürdü."