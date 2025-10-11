CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’ni 2.5 milyon TL rüşvet istemekle suçlayıp şikâyet eden Formel Medya’ya, AKP’li belediyeden yüklü bir ihale geldi. İstanbul’un AKP’li Esenler Belediyesi’nin halkla ilişkiler organizasyonları hizmet alım ihalesi, 28 milyon 707 bin 600 TL maliyetle Formel Medya Şirketi’ne gitti. Şirket ortaklarından Enes Malik Yaylacı daha önce AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı ve MKYK üyeliği yapmıştı.

CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne yapılan operasyondan 3 ay önce Formel Medya ortaklarından Alaaddin Berber, belediyenin hak edişlerini ödemediği ve kendisinden 2.5 milyon liralık gıda kolisi rüşveti istendiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Berber ve ortağı Enes Yaylacı, 31 Mart seçimi öncesi AKP’li olan Bayrampaşa Belediyesi’nden aldıkları ihale bedelini CHP’li belediyeden tahsil edemediklerini belirtmişlerdi.

ŞİKÂYETTEN HEMEN SONRA

CHP’li belediyeyi şikâyet eden şirketin bugüne kadar AKP’li belediyelerden ve MEB’ten çok sayıda ihale aldığı; şikayetten hemen sonra ise geçtiğimiz günlerde İstanbul’un AKP’li Esenler Belediyesi’nin halkla ilişkiler organizasyonları hizmet alım ihalesinde 28 milyon 707 bin 600 bin TL’lik imza attığı açığa çıktı.

Şirket açıldığı 2018 yılından sonra AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden 85 milyon, AKP’li Bayrampaşa Belediyesi’nden 10.7 milyon, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan da 2 milyon 58 bin TL’lik ihale aldı.