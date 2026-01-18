Çalışma Bakanlığı müfettişleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı Armutçuk raporunu tamamladı. Müfettişler 9 Ocak’ta Kozlu, Karadon ve Üzülmez müesseselerine bağlı ocaklarda ölüm riskini rapor edip kapatılmasını istedi. Armutçuk‘u inceleyen heyet de 16 Ocak’ta kapatma kararı verdi. TTK’nın Zonguldak’taki Amasra A sahası dışındaki maden sahalarında kömür üretimi durdu. Kararın ardından Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tanca, Zonguldak’a gitti, ocakları gezdi. İşçilerle görüşen Tanca, ocakların ‘güvenli’ olduğunu iddia etti.

TTK, kararların iptali için dava açmıştı. Mahkeme, bilirkişi heyetini ocaklara gönderecek. Heyet yarın Kozlu ve Üzülmez’de, Salı Karadon’da çarşambada Armutçuk’ta keşif yapacak. Tanca, “Raporlardaki hususlara karşı rapor ve delilleri heyete sunacağız” dedi.

