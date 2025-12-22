Türk Silahlı Kuvvetleri’nde dikkat çeken bir yargı süreci kamuoyuna yansıdı. Büyük illerden birinde Garnizon Komutanlığı ve önemli bir eğitim merkezinin komutanlığını yürüten General D.A. hakkında, “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturmanın, daha önce TSK’dan ihraç edilen Binbaşı E.Ş.’nin CİMER’e yaptığı başvuru sonrasında açıldığı bildirildi.

GENERAL VE BİNBAŞI HUSUTMETİ

Gazeteci Müyesser Yıldız’ın aktardığı bilgilere göre süreç, General D.A. ile Binbaşı E.Ş. arasında yaşanan gerilimle başladı. D.A., E.Ş.’nin TSK iç yazışma sistemi üzerinden yaptığı bazı paylaşımların kendisine yönelik olduğunu ileri sürerek hem disiplin soruşturması açtırdı hem de “amir ve üstü tehdit ve hakaret” suçlamasıyla savcılığa başvurdu. Ayrıca Aile Mahkemesi’nden 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı.

Bu suçlamalar temel alınarak yürütülen disiplin soruşturması sonucunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Mayıs ayında Binbaşı E.Ş.’nin TSK’dan ihraç edilmesine karar verdi. Ancak ceza davasında savcı, paylaşımlarda tehdit suçunun unsurlarının oluşmadığı görüşünü bildirerek E.Ş.’nin bu suçtan beraatini, yalnızca hakaret yönünden cezalandırılmasını talep etti. Dava, savunmaların alınması için 24 Şubat’a ertelendi.

İFADELERDEN RAHATSIZ OLUP ŞİKAYET ETTİ

Tam bu aşamada yeni ve çarpıcı bir gelişme yaşandı. Binbaşı E.Ş.’nin son görev yaptığı ilin Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla E.Ş.’nin ifadesine başvurdu. İfadede, General D.A.’nın görev odasında, üçüncü bir subayın da bulunduğu ortamda, Cumhurbaşkanı ve ailesi hakkında hakaret içerdiği öne sürülen sözler sarf ettiği iddia edildi.

E.Ş., bu ifadelerden rahatsız olduğu için CİMER’e başvurduğunu, ancak şikâyetini daha önce yapmasına rağmen sonuç alamadığını, son müracaatının ise hakkında başlatılan disiplin işlemlerinden sonra geldiğini belirtti. Ayrıca General D.A.’nın, konunun duyulmasını engellemek amacıyla makamının sağladığı imkânlarla kendisi hakkında çok sayıda işlem başlattığını öne sürdü.

Bu başvurunun ardından General D.A. hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla resmî soruşturma açıldı. Edinilen bilgilere göre dosyayı açan savcılık, yetkisizlik kararı vererek evrakı General D.A.’nın görev yaptığı ilin Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.