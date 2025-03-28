İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı çıktığı için AKP’den ihraç edilen Hüseyin Kocabıyık, son açıklamasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’i ağır sözlerle eleştirdi.

Kocabıyık, Şahin’in yönetimini sert bir şekilde hedef alarak, "Bu adam bu ülkeye en büyük zararı veren, şuursuz, fikirsiz; demokrasi nedir bilmeyen bir militandır" ifadelerini kullandı.

Bir süredir RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i izlediğini belirten Kocabıyık, Şahin için şu paylaşımı yaptı:

"RTÜK başkanı Ebubekir’i ciddiye alır severdim. Ama uzunca bir süredir izliyorum ve artık kesin bir kanaatim var: bu adam bu ülkeye en büyük zararı veren, şuursuz, fikirsiz; demokrasi nedir bilmeyen, hukuk devleti düzeninden haberi olmayan bir militandır.

RTÜK gibi, yayın özgürlüğünü düzenleyici bir kurumu, halkın haber alma hakkını gasp eden bir otoriter yönetim aygıtı haline getirmiştir. Son eylemi muhalif kanalları karartmak olmuştur. Böyle bir yanlışı askeri darbe dönemlerinde bile görmedik. Üstelik bu cehaletin neden olduğu veya olacağı gelişmeleri hiç düşünmüyor bu arkadaş.

Ak partiye “ yasakçı parti” damgasını şimdiden vurmuştur. Halkı kışkırtacak ve mitingler daha kalabalık olacaktır. Üstelik hiçbir ak partili “ arkadaş bu iş yanlış, bu partiye zarar verir” diyemiyor. Tv’lerde mitingleri 1 milyon kişi izlerken şimdi internetten 10 milyon kişi izleyecek. Ebubekir sana sesleniyorum:Sizde hiç mi akıl yok? Sana kim talimat veriyorsa hala yanıldığını ve yanlış yaptığını göremiyor mu?. Tv’leri karartıyorsun, peki ümit Özdağ’ın açlık grevini nasıl önleyeceksin?o kalabalıkları nasıl eriteceksin? Yasakla mı? Siz nerelerde yetiştiniz böyle, kim yetiştirdi sizi? Türkiye’ye zarar veren etki ajanı gibi çalışmak neyin nesi? Algoritmalar çağında bu nasıl bir kafa?

Ben o RTÜK’ün kuruluşunda payı olan birisiyim. Yaptığın hukuksuzluğu ve halk düşmanlığını hayretle izliyorum.

Zahit akman bey’de başkanlık yaptı RTÜK’te. Senin yaptığın partizanlığın hiç birini yapmadı. O senden daha muhafazakar bir adamdı ama medeni, hak bilir,adil ve dürüst biriydi.

Şimdi duydum, akşam kalabalıklar RTÜK’e gelecekmiş. Hadi bakalım, yaptığın doğruysa çık kalabalığın önüne , kararını savun!"