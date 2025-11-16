Türkiye, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker için üzülürken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve şehit annesi Pakize Akbaba'ya karşı parmak sallaması gündem oldu.

Kargo uçağı düşmesi sonucu şehit olan Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Astsubay Ümit İnce ve Uzman Çavuş Cem Dolapci, dün Ankara’da düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı.

Tören sırasında şehit annesi Pakize Akbaba, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan İmralı sürecine tepki göstererek Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e itiraz etti. Akbaba, “Bizim çocuklarımızın katilini affedemezsiniz! Bu haddiniz değil! Meclis’te istemiyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi. Bu sözlerin ardından Güler’in, şehit annesine parmağını sallayarak “Hadsizlik yapma, sen şehit anasısın o kadar” demesi büyük tepki topladı.

Olayın ardından Güler’e sert tepki gösteren isimlerden biri de, 30 Ağustos 2024 Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’nde kılıç çatıp Subaylık Yemini ettikleri için TSK’dan uzaklaştırılan teğmenlerden İzzet Talip Akarsu oldu.

İzzet Talip Akarsu'nun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Teğmenine sahip çıkmaz

Askerine sahip çıkmaz

Astsubaylarının özlük haklarını savunmaz

Siyasetin göbeğine kurumunu yerleştirir

Hadi bunları anlarım, bir insan şehidinin annesine nasıl dil uzatabilir. Siz gittikten sonra yerinize geleceğini ima ettiğiniz insan bunu yapar mıydı acaba?

Gelecekte kötü örnek olarak anılacak kişiler listesine çoktan girdiniz iyice perçinliyorsunuz."

EMEKLİ TÜMGENERALDEN DE GÜLER'E TEPKİ GECİKMEDİ

Emekli Tümgeneral Rafet Kılıç da "Türk Ordusunu Türk Ordusu yapan hasletlerinden biri de şehidine ve gazisine gösterdiği saygı ile ahde vefasıdır. Pakize Ana’ya yapılanlar, bu haslete büyük bir yara vurmuştur." ifadeleriyle Güler'e tepki gösterdi.

Kılıç, siyasilerin, "Terörsüz Türkiye projesi"ne karşı ses çıkaran şehit yakınları dahil herkesi susturmak istediklerini iddia ederek Yaşar Güler'in durumdan vazife çıkardığını söyledi.

'Bu siyaset üstü bir meseledir' diyen Kılıç'ın paylaşımı şöyle

"BU, SİYASET ÜSTÜ BİR MESELEDİR. Türk Ordusunu Türk Ordusu yapan hasletlerinden biri de şehidine ve gazisine gösterdiği saygı ile ahde vefasıdır. Pakize Ana’ya yapılanlar, bu haslete büyük bir yara vurmuştur.

İç Hizmet Kanunu’na göre TSK mensupları siyasi faaliyette bulunamaz.

MSB’yi askerî karargâh hâline getirir, Kuvvet Komutanlıklarını doğrudan MSB’ye bağlarsanız, Genelkurmay devre dışı kalır. Milli Savunma Bakanı da her hafta partisinin grup toplantısına katılan bir siyasi olunca, Türk Ordusunu siyasetin bir öznesi hâline getirmiş olursunuz.

Peki, sonucu ne olur?

Siyasiler, “Terörsüz Türkiye” kılıfı içinde Türk milletinin önüne koydukları yıkım projesine karşı ses çıkaran şehit yakınları dâhil herkesi susturmak isterler. Eski bir Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı da durumdan vazife çıkarır.

Sonuçta, Türk milletinin şiddetle karşı çıktığı bir tablo ortaya çıkar ve bir şehit annesine parmak sallayan bir Milli Savunma Bakanı görürsünüz.

Tüm bunlar yaşanırken, Genelkurmay Başkanlığından bir ses duyan var mı?

Geldiğimiz aşamada yaşanan durum, devletin ve milletin bekası meselesidir.

Bu, siyaset üstü bir meseledir. Bir an önce TSK’nın üzerinden elinizi çekin.

TSK’yı siyasetten, tarikatten ve cemaatten arındırın; elinden aldığınız hasletlerini ise askerî hastanelerden başlayarak derhâl geri verin."