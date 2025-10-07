Tuzla Piyade Okulu Komutanlığında 10 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen Atatürk’ü Anma Töreni sırasında, yakasına Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden Piyade Teğmen A.A. ile tartışmasından sonra ihraç edilen teğmen Recep Ayar yaşadıklarını anlattı. Ayar sosyal medya hesabından şunları söyledi:

“Atatürk rozeti takmayı reddeden Teğmen(!) TSK’ya geri döndü. Bana parmak sallayıp, “başına neler geleceğini göreceksin” demişti, bu ayrıntıyı da ilk kez paylaşıyorum. Onunla tartışan silah arkadaşlarımdan bazılarına da mahkemelerden red verildi, bazıları da mahkeme günleri bile verilmeden dosyaları bekletiliyor. Orkun Albayım, babam, can komutanım haksız yere günlerdir hapis tutuluyor. Arayıp ‘Nasılsın’ demesini özledim. Bu öfke çok tarifsiz bir duygu.” Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, olayla ilgili olarak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Bulut, “Tuzla Piyade Okulu’nda yaşanan olayla ilgili olarak, Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden teğmeni ve onu savunan teğmenleri koruyan bir idari tutum söz konusu mudur? Aynı olayda yer alan teğmenler hakkında bir kısmının göreve dönmesi, bir kısmının ihracının onanması göz önüne alındığında, disiplin sistemi siyasi veya ideolojik saiklerle mi işletilmektedir” diye sordu.

Genç teğmenlerden yeni fotoğraf

30 Ağustos 2024’teki Kara Harp Okulları mezuniyet töreninde subay yemini ettikleri için TSK’dan ihraç edilen beş teğmenin Anıtkabir ziyaretinde çektirdikleri yeni bir fotoğrafları sosyal medyaya yansıdı. Teğmenler; Deniz Demirtaş, Talip İzzet Akarsu, Ebru Eroğlu, Serhat Gündar ve Batuhan Gazi Kılıç ihraç kararının ardından Şubat 2025’te Anıtkabir’i ziyaret etmişti.