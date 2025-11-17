İLKNUR YAĞUMLİ -SÖZCÜ TV

Geçtiğimiz yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kılıçlı yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atmalarının ardından TSK'dan ihraç edilen beş teğmen başsavcılık kararına itiraz etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen beş teğmenin Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu hakkında yaptığı suç duyurusunun sonuçsuz kalması Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne taşındı.

Başsavcılığın teğmenlerin başvurusunu işleme koymama kararına itiraz edildi. Teğmenler kararın kaldırılmasını istedi.

Teğmenler dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun Yüksek Disiplin Kurulu oylamasına müdahale ettiğini öne sürdü. İddiaya göre kurulda ilk oylama 7/2 teğmenler lehine sonuçlandı. Bayraktaroğlu'nun baskısıyla 5/4'e döndü, ihraç kararı çıksın. Bu iddialar 8 Ekim'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşındı.

Başsavcılık somut delil olmadığı gerekçesiyle suç duyurusunu işleme almadı. Başsavcılığın kararını Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıyan teğmenler itiraz dilekçesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın gerçeği ortaya çıkmasını istemediğini savundu.