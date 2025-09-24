Habertürk ve Show TV gibi medya kuruluşlarının da aralarında bulunduğu 121 şirketi bünyesinde barındıran Can Holding'e yönelik soruşturma genişliyor.

16 Eylül'de sabaha karşı düzenlenen baskında, jandarma ekipleri kapıları kırarak eve girdi.

O sırada evde bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin eşi ve ailesi büyük korku ve panik yaşadı.

Gültepe'nin ise baskın sırasında yurt dışında olduğu öğrenildi.

Olayın ardından İçişleri Bakanlığı da harekete geçti ve baskınla ilgili süreci incelemek üzere müfettiş görevlendirdi.

Mustafa Gültepe’nin 16 Eylül’de Paris’te olduğu ve iş gezisinde Fransa Büyükelçisi’nin de yanında olduğu ortaya çıktı.