Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın açılışıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımında boru hattından petrol akışının yeniden başladığını belirten Bayraktar, "6 Şubat 2023’te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan bu sabah saat 07.07 itibarıyla petrol akışı yeniden başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Irak resmi haber ajansı İNA’ya göre IKBY’deki sahalardan çıkarılan petrol ihraç edilmeye başlandı.

Erbil merkezli Rudaw televizyon kanalında da konuyla ilgili habere yer verildi.

Buna göre Fişhabur petrol sahasında IKBY heyeti, Irak merkezi hükümeti ve petrol şirketlerinin katılımıyla petrol ihracatına yeniden başlandı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, IKBY’deki sahalarda üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini duyurmuştu.