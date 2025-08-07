UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaştı. De Kuip Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kaybetti.
Feyenoord'un golleri 19. dakikada Quinten Timber ve 90+1. dakikada Anis Hadj Moussa geldi. Fenerbahçe'nin golünü ise 86. dakikada Sofyan Amrabat kaydetti.
Feyenoord’un galibiyet golünü atan isim olan Anis Hadj-Moussa gecenin en çok koşulanlarından oldu.
Maçın son dakikasında sol çaprazdan ceza sahasına gönderilen uzun topa yükselen 1.75 boyundaki Hadj-Moussa, iki Fenerbahçeli savunmacı Jayden Oosterwolde ve Archie Brown’un arasından kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi.
BOYU ÖFKE YARATTI
Bu gol, Fenerbahçeli taraftarların sinirlerini altüst etti. Özellikle sosyal medyada taraftarlar, 1.90 boyundaki iki savunma oyuncusunun 1.75’lik bir forvetten hava topu kaybetmesine tepki gösterdi.
Taraftarları öfkelendiren gol sonrası gelen tepkilerde, savunma konusundaki zaaflar gündeme taşındı.
Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte tur şansını İstanbul’da oynanacak rövanş karşılaşmasına bıraktı.