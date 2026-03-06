Oyuncu Doğaç Yıldız, bir süredir birlikte olduğu Başak Çoruh’a unutulmaz bir evlilik teklifi yaptı. Tatil için gittikleri Mısır’da piramitlerin önünde diz çökerek sevgilisine “Benimle evlenir misin?” diye soran Yıldız’ın romantik anları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.









10 YAŞINDA DİZİLERDE ROL ALDI

Genç yaşta oyunculuğa adım atan Doğaç Yıldız, 1991 yılında İstanbul’da doğdu ve eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamladı. Henüz 10 yaşındayken Türkan Şoray ve Haluk Bilginer’in başrollerini paylaştığı “Tatlı Hayat” dizisiyle kamera karşısına geçen Yıldız, özellikle “İki Aile” dizisinde canlandırdığı Efe karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.









Oyuncu daha sonra “Muhteşem Yüzyıl Kösem”de Şehzade Kasım, “Yasak Elma”da ise Yiğit karakterleriyle izleyici karşısına çıktı. Sinema ve tiyatro projelerinde de yer alan Yıldız, sahnedeki performansıyla 2015-2016 Ekin Yazın Dostları Ödülleri’nde “En İyi Genç Yetenek” ödülüne layık görüldü.