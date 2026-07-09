Kaza, öğle saatlerinde Uzunköprü-Havsa kara yolu üzerindeki Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Uzunköprü’den Havsa yönüne giden S.E. yönetimindeki otomobil ile Yeniköy Mahallesi Şekerci Durağı mevkisinde karşı şeritten gelen Ş.E. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler S.E. ve Ş.E. ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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